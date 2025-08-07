Ο Παναθηναϊκός προσφέρει μυθικό συμβόλαιο στον Νταβίντε Καλάμπρια και ο μόνος «κίνδυνος» είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει «κυκλώσει» απλώς το όνομα του Νταβίντε Καλάμπρια, για το δεξί άκρο της άμυνάς του, αλλά έχει προχωρήσει την περίπτωσή του!

Ο Ιταλός δεξιός μπακ, άλλοτε αρχηγός της Μίλαν, είναι ο εκλεκτός για αντί-Βαγιαννίδης. Από την 1η Ιουλίου του 2025 παραμένει ελεύθερος, χωρίς ομάδα, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια στους «ροσονέρι».

Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μία σούπερ πρόταση για την απόκτησή του, είναι κοντά στο να πετύχει τον στόχο του, αλλά προφανώς, δεν «παίζει» εντελώς μόνος.

Σύμφωνα με τις ιταλικές πηγές, οι «πράσινοι» προσφέρουν συμβόλαιο 1.700.000 ευρώ ετησίως στον 28χρονο Ιταλό, επτά φορές διεθνή με την Ιταλία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως το deal είναι κοντά.

Στην υπόθεση του Νταβίντε Καλάμπρια, όμως, έχει «πέσει» στο τραπέζι και το σενάριο του MLS. Κάτι που οι εκπρόσωποι του Ιταλού δεξιού μπακ εξέταζαν μέχρι πρότινος και ουσιαστικά, αποτελεί το μόνο «εμπόδιο» που έχει ο Παναθηναϊκός, αφού τις απαιτήσεις του Ιταλού μπακ, τις έχει καλύψει.