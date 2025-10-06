Ο Ανδρέας Τεττέη, για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο. Γιατί όσα έκανε στο Κηφισιά-ΑΕΚ, μέσα σε έξι αγωνιστικές, τα έχει κάνει ξανά και ξανά.

Ο Ανδρέας Τεττέη «ξεχαρβάλωσε» την άμυνα της ΑΕΚ. Χωρίς ίχνος υπερβολής. Βασικά, και την άμυνα της ΑΕΚ.

Γιατί ξεκίνησε τη σεζόν με γκολ απέναντι στον Λεβαδειακό, συνέχισε με γκολ και ασίστ, οδηγώντας την Κηφισιά στην ανατροπή, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τα ίδια απέναντι στον ΟΦΗ, τα ίδια και απέναντι στην ΑΕΚ.

Και κάπως έτσι, μετά από έξι αγωνιστικές στη Stoiximan Super League είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, μετρώντας 4 γκολ, όσα και ο Τσικίνιο. Το ίδιο και στην άμεση συμμετοχή σε γκολ (είτε γκολ, είτε ασίστ), όπου έχει έξι.

Παράλληλα, έχει 1.7 σουτ στον στόχο ανά αγώνα, έχει δημιουργήσει πέντε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ έχει και τις περισσότερες πετυχημένες ντρίμπλες ανά αγώνα (2.3 κατά μέσο όρο).

Γενικότερα, οι στατιστικές κατηγορίες στις οποίες ο Ανδρέας Τεττέη είναι πρώτος, είναι σχεδόν όλες που αφορούν την επίθεση! Χωρίς ίχνος υπερβολής, κι εδώ. Και πολύ λογικά, αναρωτιέται κανείς: πώς ξέφυγε από τους Big-4 την ώρα που τουλάχιστον οι τρεις από τους τέσσερις, έψαχναν για καιρό κεντρικό επιθετικό και ειδικά με τα δικά του χαρακτηριστικά;

Κι επειδή απάντηση σ’ αυτό δεν υπάρχει, προχωράμε στο επόμενο: έως πότε θα τους «ξεφεύγει»;

Όλα εδώ, εξαρτώνται από την Κηφισιά. Είναι ξεκάθαρο πως ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, βλέποντας όσα κάνει ο Ανδρέας Τεττέη στο ξεκίνημα της σεζόν, έχουν αλλάξει γνώμη. Τώρα, όμως, και οι απαιτήσεις της ομάδας του, θα είναι μεγαλύτερες.

Δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, και πριν, και μετά από το Κηφισιά-ΑΕΚ. «Έχουν έναν παίκτη στην επίθεση, τον Τεττέη, ο οποίος είναι πολύ απρόβλεπτος. Πολύ ταλαντούχος και πολύ γρήγορος», ανέφερε ο προπονητής της «Ένωσης» πριν τον δει να «ζαλίζει» τον Μουκουντί, πριν «κερδίσει» την αποβολή του Ρέλβας.

«Ο Τεττέη είναι ένας εξαιρετικός παίκτης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη λήξη του Κηφισιά-ΑΕΚ, στη συνέντευξη Τύπου. Και λίγες ώρες μετά, το ίδιο το ρεπορτάζ επιβεβαίωσε όσα «αποκάλυπταν» τα λόγια του Σέρβου κόουτς, δηλαδή το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον παίκτη.

Όμως, δεν θα παίξει μόνη της. Είναι δεδομένο, πως θα υπάρξουν κι άλλοι «μνηστήρες» από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Μην ξεχνάμε πως σε όλα αυτά τα χρόνια, που ο Ανδρέας Τεττέη βλέπει το όνομά του στα «πρωτοσέλιδα», ομάδες εκτός συνόρων όχι απλώς έχουν ενδιαφερθεί, αλλά είχε κατατεθεί και πρόταση γι’ αυτόν!

Η Κηφισιά, λοιπόν, είτε τον ερχόμενο Ιανουάριο, είτε το καλοκαίρι του 2026, μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ, να κληθεί να λάβει μία πολύ σημαντική απόφαση, για ένα από τα ακριβότερα «περιουσιακά στοιχεία» της. Γιατί το συμβόλαιο που έχει μαζί της ο Ανδρέας Τεττέη, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και ο κίνδυνος να μην «καρπωθεί» χρήματα από αυτόν, θα είναι ορατός. Πάντως, στον δανεισμό του κατά την περσινή σεζόν στον Παναιτωλικό, υπήρχε ρήτρα αγοράς ύψους 500.000 ευρώ.