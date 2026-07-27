Ο Αντρέ Λουίζ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, με το deal που τον φέρνει στην Κάνσας Σίτι να «αγγίζει» ρεκόρ στο MLS.

Η Κάνσας Σίτι δεν εγκατέλειψε την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ και εν τέλει, έφτασε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, έπειτα από ένα εξάμηνο στον Πειραιά. Όπως αναφέρει η «Globo», οι δύο πλευρές βρήκαν τους όρους που επιθυμούσαν, την στιγμή που ο παίκτης συμφώνησε να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο, έως το 2031.

André Luiz, ex-Flamengo, é vendido ao Kansas City e se torna terceiro mais caro da história da MLS ➡️ Mais detalhes: https://t.co/IW8Yb0eCOq pic.twitter.com/cMSdsLidUW — ge (@geglobo) July 26, 2026

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του deal μεταξύ των δύο συλλόγων, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός θα λάβει για την παραχώρηση του Αντρέ Λουίζ 16 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 3,5 εκατομμύρια, με τη μορφή μπόνους. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν και ένα ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει στο 20%.

Κάπως έτσι, η συγκεκριμένη μεταγραφή μπορεί να φτάσει στο Top-3 των ακριβότερων αγορών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από συλλόγους του MLS.

Στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται ο Χέουνγκ-Μιν Σον, με τη Λος Άντζελες FC να δαπανά 22 εκατομμύρια, προκειμένου να τον αποκτήσει από την Τότεναμ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Εμανουέλ Λατ Λατ, με τη μεταγραφή του από τη Μίντλεσμπρο να κοστίζει στην Ατλάντα 21,25 εκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει και την τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού, πίσω από τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Ντανιέλ Ποντένσε.

Από εκεί και πέρα, η Κάνσας Σίτι θα «σπάσει» και το δικό της ρεκόρ, αναφορικά με την ακριβότερη αγορά της. Ο Αντρέ Λουίζ θα ανέβει σε μία ξεχωριστή κορυφή για τον σύλλογο, που μέχρι τώρα «κρατούσε» ένας πρώην «ερυθρόλευκος»!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η μεγαλύτερη αγορά του συλλόγου από το MLS είναι ο Άλαν Πουλίδο. Ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού, αλλά και του Λεβαδειακού, πήρε μεταγραφή από την Τσίβας στο Κάνσας το 2020. Το κόστος της έφτασε στα 8.640.000 ευρώ, αποτελώντας μέχρι και σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία της ομάδας.

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Ο Μεξικανός φορ έμεινε στο Κάνσας μέχρι το 2025, ενώ αγωνίστηκε συνολικά σε 108 παιχνίδια. Σε αυτά σημείωσε 38 γκολ, ενώ «έφτιαξε» ακόμα 15 για τους συμπαίκτες του.

Πλέον, η συγκεκριμένη πρωτιά ετοιμάζεται να αλλάξει «χέρια». Και πάλι, όμως, θα έχει έντονο το «ερυθρόλευκο» χρώμα!