Ήταν νιος και γέρασε ο Μανώλης Σάλιακας, χάριν υπερβολής φυσικά μέχρι να ξαναπιάσει Λιμάνι. Λίγο πριν κλείσει τα 30 του πλέον, επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον για τον ίδιο αν και από την τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, αρκετά έχουν αλλάξει. Πάρα πολλά για την ακρίβεια.

Ο Κρητικός πλάγιος μπακ αφού σημείωσε τη δική του αξιοπροσεκτη διαδρομή στα γήπεδα της Γερμανίας με τη Σανκτ Πάουλι, εξαργυρώνοντας τις δύο καλές κολλητά σεζόν που έκανε με τον ΠΑΣ Γιάννινα, μπήκε εκ νέου στο μάτι των ανθρώπων του Ολυμπιακού.

Κάτι που είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν μόνο που το καλοκαίρι του 2026, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Οι Πειραιώτες έβγαλαν λίγο κάτω από 1μιση εκατομμύριο από τα ταμεία τους για να ολοκληρώσουν ένα ακόμα come back. Ευελπιστώντας πως θα δικαιωθούν όπως συνέβη και με τον νυν αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο. Μία ακόμα περίπτωση Έλληνα αθλητή που έπρεπε να φύγει μακριά από τους Πειραιώτες για να ωριμάσει και να εκτιμήσουν την αξία του στο Λιμάνι. Όπως συνέβη και με τον Σάλιακα, με τη διαφορά πως ο Έλληνας διεθνής πλάγιος μπακ δεν είχε τις ευκαιρίες, σαν πιτσιρικάς, να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό. Σε μια εποχή που μόνο εύκολο δεν ήταν.

Έπειτα από μία δεκαετία λοιπόν και αρκετά γερμανικά χιλιόμετρα σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία, ο Ολυμπιακός «έκλεισε» με τους πλάγιος οπισθοφύλακές του (εκτός αποχώρησης φυσικά που θα σηκώσει κουβέντα για νέα προσθήκη) με ένα πρόσωπο γνώριμο.

Στου Ρέντη έκανε ο Σάλιακας τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και έπρεπε να μεσολαβήσουν 10 χρόνια για να φορέσει εκ νέου τα «ερυθρόλευκα». Πιο μεστός και έτοιμος πλέον, ετοιμάζεται να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά και να κάνει αυτό που παιδάκι ονειρευόταν. Να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό.

Έχουν περάσει πάνω από 3700 μέρες από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας. Ήταν Μάης του 2016 για την Super League K19 τότε, βρισκόμενος στο μεταίχμιο και πριν αρχίσουν οι αλλεπάληλοι δανεισμοί του.

Παρότι το χάσμα της επιστροφής μοιάζει μεγάλο, υπάρχει ένας και μόνο αθλητής στην ιστορία του συλλόγου που έκανε περισσότερα χρόνια να πιάσει ξανά Λιμάνι συγκρητικά με τον Μανώλη Σάλιακα. Ο λόγος για τον Γιάγια Τουρέ, για τον οποίο μεσολάβησαν 4401 μέρες μέχρι αγωνιστεί ξανά σε επίσημο παιχνίδι. Αποχώρησε το 2006 για τη Μονακό και γύρισε το 2018 στη δύση της καριέρας του τότε, σε ένα όχι και τόσο πετυχημένο από αγωνιστικής άποψης come back.

Μικρότερο διάστημα απουσίας από τον Ολυμπιακό, μεσολάβησε για τους Τάλη Γκώνια (7 σεζόν), Κώστα Μανωλά (7 σεζόν) και Κώστα Φορτούνη (6 σεζόν).