Ο Χρήστος Φίλης δεν έχει περάσει απαρατήρητος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, άλλωστε, ταιριάζουν… γάντι στα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει βρει ακόμα ένα «κρυφό χαρτί» από την ακαδημία του. Ο Χρήστος Φίλης, έως τώρα, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» και όχι άδικα.

Ο 19χρονος αριστεροπόδαρος χαφ έχει δείξει πως διαθέτει στοιχεία, που «κολλάνε» απόλυτα με τις ιδέες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και τα «θέλω» του Βάσκου τεχνικού για τη συγκεκριμένη θέση.

Αυτό, τουλάχιστον, έχει αποδειχθεί σε όσα φιλικά παιχνίδια έχει αγωνιστεί ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που αποτελεί, φυσικά, «προϊόν» των ακαδημιών των Πειραιωτών.

Το μεγαλύτερο «χαμόγελο» του Μεντιλίμπαρ με τον Ζότα Σίλβα ήρθε μέσα από πέντε λέξεις (video) Ο Ζότα Σίλβα με το… καλησπέρα έκανε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να «χαμογελούν» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χάρη σε πέντε λέξεις!

Αρχικά, με ύψος στα 190 εκατοστά, ο Χρήστος Φίλης δίνει… μπόι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Κάτι που λείπει και αποτελεί, δίχως αμφιβολία, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Από εκεί και πέρα, ας δούμε τους λόγους για τους οποίους «δένει» με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όπως έχει φανεί μέχρι στιγμής, και ιδίως στη φιλική αναμέτρηση με τη Φορτούνα Σιτάρντ (17/07, 3-1), πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αρέσκεται να βγαίνει πρώτος στην μπάλα και δεν φοβάται να μπαίνει σε δυνατές μονομαχίες με τους αντιπάλους του.

Τελικό. Φορτούνα Σιτάρντ – Ολυμπιακός 1-3. / Full-Time. Fortuna Sittard – Olympiacos 1-3.#OlympiacosFC pic.twitter.com/AuyXOKL6vL — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 17, 2026

Παράλληλα, μοιάζει να έχει πολύ καλό ποσοστό ακρίβειας στις μεταβιβάσεις του, ενώ δεν διστάζει να προωθεί άμεσα το παιχνίδι στους συμπαίκτες του, που βρίσκονται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Κάτι που κάνει με μεγάλη επιτυχία.

Ο Φίλης ξεχωρίζει, επίσης, για την τεχνική του κατάρτιση, ενώ ακόμα έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο στη θέση «6», όσο και στο «8», οργανώνοντας το παιχνίδι της ομάδας του αρκετά χαμηλά στο γήπεδο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για στοιχεία που «ταυτίζονται» με την ταυτότητα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει έναν ακόμα λόγο για να «χαμογελά».