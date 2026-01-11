Ο Λεβαδειακός συνεχίζει με την ίδια… φόρα και το 2026, έχοντας κάνει ένα τρομερό «άλμα» στη βαθμολογία του, σε σχέση με την περασμένη σεζόν!

To 2026 ξεκίνησε με το… δεξί για τον Λεβαδειακό, που έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες!

Η ομάδα της Βοιωτίας κέρδισε με 3-1 τον Βόλο (11/01) για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έχει μία… ασφαλής απόσταση από τους «διώκτες» της για την 4η θέση.

Έφτασε τους 31 βαθμούς, έχοντας κάνει ένα ΤΡΟΜΕΡΟ «άλμα», σε σχέση με το πού βρισκόταν πριν από -περίπου- έναν χρόνο!

Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε, σε ποια θέση της βαθμολογίας ήταν, την περασμένη αγωνιστική χρονιά «τέτοια περίοδο».

Το ΑΠΙΘΑΝΟ «άλμα» του Λεβαδειακού

Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στον περασμένο Δεκέμβρη, όταν και όλες οι ομάδες είχαν δώσει 16 ματς για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Λεβαδειακός, αν και είχε δείξει ότι κάτι καλό «ετοιμάζεται», αυτό δεν φαινόταν και στους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει.

Μετά από 16 αγωνιστικές είχε μονάχα 14 και βρισκόταν στην 12η θέση της Stoiximan Super League!

Ωστόσο, σχεδόν 12 μήνες αργότερα, σαν να βλέπουμε μία τελείως… διαφορετική ομάδα. Αυτή τη στιγμή, έχει 31 βαθμούς και είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας στα «μεγάλα σαλόνια» της Ελλάδας! Δηλαδή, μιλάμε για ένα «άλμα» 17 βαθμών και οκτώ ολόκληρων θέσεων.

Καμία άλλη ομάδα, δεν έχει δει μία τέτοια διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο σεζόν, ωστόσο, ο Λεβαδειακός τα κατάφερε! Θα μπορέσει να συνεχίσει με την ίδια… ταχύτητα;

Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά ήδη τα όσα έχει κάνει -μέχρι στιγμής- είναι εντυπωσιακά.

Ο Τσάπρας είναι μπακ, με αριθμούς που «ζηλεύουν» και… 10άρια! Ο Λεβαδειακός κάνει απίστευτα πράγματα τη φετινή σεζόν και έχει για «δημιουργό» τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, με αριθμούς που «ζηλεύουν» τα 10άρια!

Δείτε τη βαθμολογία του Λεβαδειακού, την περασμένη σεζόν, μετά από 16 αγωνιστικές: