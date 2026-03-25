Ποιοι ήταν οι 11 παίκτες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League;

H κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League έφτασε στο «τέλος» της, αφού ολοκληρώθηκαν οι 26 αγωνιστικές. Η «μάχη» για τον τίτλο, τις ευρωπαϊκές θέσεις, αλλά και την παραμονή έχει ξεκινήσει για τα καλά.

Όμως, ποιοι είναι οι παίκτες που ξεχώρισαν και «μάζεψαν» τη μεγαλύτερη βαθμολογία; Μία ενδεκάδα που έχει πολλές «εκπλήξεις»!

Η καλύτερη ενδεκάδα της Stoiximan Super League

Για να βρούμε τους «καλύτερους» ανά θέση, θα αξιοποιήσουμε το Sofascore και θα δούμε τους μέσους όρους τον ποδοσφαιριστών, ενώ για σύστημα το 4-2-3-1.

Κάτω από την εστία θα βρούμε τον Λούκας Τσάβες. Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας μπορεί να έχει να παίξει από το πρώτο μισό, αφού ακόμα δεν έχει κάνει το ντεμπούτο του, με τον Παναθηναϊκό.

Παρ’ όλα αυτά, με συνολική βαθμολογία 7.41, χάρη στα όσα έκανε στον Παναιτωλικό.

Αριστερά στην άμυνα θα δούμε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού, ενώ δεξιά τον Λάζαρο Ρότα, που έχουν 7.06 και 7.04 βαθμολογία στο Sofascore.

Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τον Παναγιώτη Ρέτσο. Μαζί του θα είναι ο Φαμπιάνο του Άρη, με τους δύο παίκτες να έχουν βαθμολογία 7.28.

Στο κέντρο θα βρούμε τους Πέτρο Μάνταλο και Ορμπελίν Πινέδα, που έχουν 7.40 και 7.32.

Μπροστά τους θα έχουμε ακόμα μία «έκπληξη» με τον Χορχέ Πόμπο να διανύει μία εξαιρετική σεζόν με μέσο όρο βαθμολογίας 7.12.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα έχουμε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον έχουν βαθμολογία 7.14 και 7.23 και είναι μέσα στην καλύτερη ενδεκάδα.

Στην κορυφή δεν θα έχουμε ούτε τον Λούκα Γιόβιτς, ούτε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά τον Ανδρέα Τεττέη.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει «μεταμορφώσει» τον Παναθηναϊκό και με βαθμολογία 7.15 είναι στην πρώτη θέση των επιθετικών.