Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ, στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα (18/01, 19:00), για την 17η στροφή της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να δώσει συνέχεια συνέχεια στα θετικά αποτέλεσματα, μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Από την άλλη μεριά, οι Κρητικοί προέρχονται επίσης από μία μεγάλη νίκη, αποκλείοντας την ΑΕΚ από τη συνέχεια του Κυπέλλου, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Οζντόεφ, που είναι τιμωρημένος, ενώ εκτός θα είναι και οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Παβλένκα.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Τσιφτσής, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Μεϊτέ και Ζαφείρης θα κινούνται στη μεσαία γραμμή, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα δύο άκρα, και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, κόντρα στον ΟΦΗ:

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.