Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα (18/01, 19:00), για την 17η στροφή της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να δώσει συνέχεια συνέχεια στα θετικά αποτέλεσματα, μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Από την άλλη μεριά, οι Κρητικοί προέρχονται επίσης από μία μεγάλη νίκη, αποκλείοντας την ΑΕΚ από τη συνέχεια του Κυπέλλου, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Οζντόεφ, που είναι τιμωρημένος, ενώ εκτός θα είναι και οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Παβλένκα.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Τσιφτσής, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Μεϊτέ και Ζαφείρης θα κινούνται στη μεσαία γραμμή, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα δύο άκρα, και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ, όταν σκοράρει πρώτος στη Stoiximan Super League, είναι… αλάνθαστος!

Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

Αν ο ΠΑΟΚ σκοράρει πρώτος στους αγώνες του στη Stoiximan Super League, υπάρχει μόνο ένα… αποτέλεσμα!

ole.gr

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, κόντρα στον ΟΦΗ:

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Οι νίκες του ΠΑΟΚ στο φετινό Κύπελλο έχουν κοινό «παρονομαστή» τις ακαδημίες του!

ΠΑΟΚ Ανέστης Μύθου Γιάννης Κωνσταντέλιας Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ βρίσκει λύσεις από τις ακαδημίες του στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας Bettson.

ole.gr