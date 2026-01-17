Αν ο ΠΑΟΚ σκοράρει πρώτος στους αγώνες του στη Stoiximan Super League, υπάρχει μόνο ένα… αποτέλεσμα!

Όσο δύσκολο είναι να πάρεις προβάδισμα στο ποδόσφαιρο, άλλο τόσο είναι το διατηρήσεις. Ωστόσο, υπάρχει μία ομάδα στην Ελλάδα, που είναι… αλάνθαστη, σε μία τέτοια συνθήκη, όταν σκοράρει πρώτη.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην είναι στην κορυφή της Stoiximan Super League, αλλά είναι σε «απόσταση αναπνοής» από τον Ολυμπιακό.

Συνολικά, έχει μαζέψει στο… σακούλι του 38 βαθμούς, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν ξεκινήσει με το πρώτο γκολ από εκείνον! Τι εννοούμε με αυτό;

Αρκεί, να δούμε τι κάνει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, όταν σκοράρει πρώτη.

Ο… αλάνθαστος ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς έχουν καταφέρει σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, πριν τους αντιπάλους τους. Αριθμός, πάρα πολύ μεγάλος, αφού έχουν παιχτεί συνολικά 16 αγωνιστικές.

Μοναδικές ομάδες που τον «ξεπερνούν» σε αυτόν τον τομέα είναι ο Ολυμπιακός, αλλά και η ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν καταφέρει σε 14 αναμετρήσεις, ενώ η «Ένωση» είναι στον αριθμό «12».

Άλλη μία ασίστ για τον Άντριγια Ζίβκοβιτς, άλλο ένα γκολ για τον Γιώργο Γιακουμάκη. 🕸️🔥 #PAOK #OurWay pic.twitter.com/qaEfibKTGG — PAOK FC (@PAOK_FC) January 11, 2026

Ωστόσο, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά, ανάμεσα στα τρία κλαμπ. Ποια είναι αυτή;

Το ποσοστό επιτυχίας. Οι Πειραιώτες έχουν κερδίσει τα 12 ματς, όταν έκαναν το 1-0 ή το 0-1, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» 10.

Σε διψήφιο αριθμό και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου! Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Ότι είναι… αλάνθαστη, όταν σκοράρει πρώτη αναμετρήσεις της, καθώς -μέχρι στιγμής- έχει το απόλυτο με 10/10!

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός σύλλογος στη Stoiximan Super League, που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, με έναν τόσο μεγάλο αριθμό νικών! Κι αυτό, γιατί και ο Πανσερραϊκός είναι στο 100%, αλλά αυτό έγινε σε μονάχα ένα ματς.

Θα μπορέσει ο «Δικέφαλος του Βορρά» να συνεχίσει με την… ίδια ταχύτητα;

Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά από μόνο του είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός, για τους Θεσσαλονικείς, μετά από 16 «στροφές» πρωταθλήματος.