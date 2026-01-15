Ο ΠΑΟΚ «έκλεισε» θέση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά τη νίκη-πρόκριση που πέτυχε στο Γ. Καραϊσκάκης, απέναντι στον Ολυμπιακό (14/01, 0-2).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα βρει στον δρόμο της τον Παναθηναϊκό, στην προσπάθεια που θα κάνει για να κατακτήσει το τρόπαιο στον θεσμό, για πρώτη φορά μετά το 2021.

Ο ΠΑΟΚ γύρισε τον Μεντιλίμπαρ 676 μέρες πίσω και θύμισε… Παναθηναϊκό Απόλυτος κυρίαρχος στο Γ. Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ, απέτρεψε στον Ολυμπιακό την back-to-back κατάκτηση του Κυπέλλου και επανέφερε προ διετίας μνήμες.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις νίκες που έχει πετύχει ο «Δικέφαλος του Βορρά» φέτος, στη φετινή διοργάνωση. Και αυτό, διότι παρουσιάζουν έναν κοινό «παρονομαστή».

Κάθε νικηφόρο αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας, έχει και την «υπογραφή» ενός ποδοσφαιριστή, που έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες του.

Τελευταίο παράδειγμα είναι, φυσικά, το «διπλό» στο φαληρικό γήπεδο, όπου ο Ανέστης Μύθου βρήκε δίχτυα και «άνοιξε» τον δρόμο για την πρόκριση της ομάδας του.

Ο νεαρός επιθετικός είχε σκοράρει και στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ (29/10, 4-1) στη League Phase. Ένα ματς, στο οποίο είχε χριστεί σκόρερ και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μοιράζοντας και δύο ασίστ.

Παρόμοιο ήταν το μοτίβο και στη νίκη με τη Μαρκό (17/12, 4-1), με τον Μύθου να πετυχαίνει ένα γκολ και τον Κωνσταντέλια άλλα δύο.

Φυσικά, ως νίκη δεν λογίζεται η πρόκριση επί του Ατρομήτου στην ενδιάμεση φάση, καθώς το ματς έληξε ισόπαλο και κρίθηκε, εν τέλει, στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ωστόσο, ήταν εύστοχος και ένας παίκτης που αναδείχθηκε ξανά από την ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ο λόγος για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ενώ μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Μοναστηρλής, που χάρισε την πρόκριση στους «ασπρόμαυρους», με την απόκρουση στο πέναλτι του Καραμάνη.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως ο ΠΑΟΚ βρίσκει τις λύσεις στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μέσα από τα «σπλάχνα» της ομάδας του.