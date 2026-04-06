Ο Ολυμπιακός ήταν σε πολύ κακό βράδυ, η ΑΕΚ πήρε ένα «διπλό» τίτλου στο Γ. Καραϊσκάκης (05/04, 0-1), όμως στο φινάλε όλα θα μπορούσαν να έχουν πάρει διαφορετική τροπή, στην πρεμιέρα των Play Offs της Stoiximan Super League.
Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι βρήκε δίχτυα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως έπειτα από εξέταση στο VAR, ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα του Τούρκου μεσοεπιθετικού.
Ο Λορέντσο Πιρόλα ήταν φανερά εκτεθειμένος, έπειτα από την έξυπνη κίνηση του Πένραϊς, και θεωρήθηκε πως επηρέαζε την ορατότητα του Θωμά Στρακόσια. Γι’ αυτό και ο Τομπάιας Στίλερ ακύρωσε αμέσως το γκολ.
Τι αναφέρει, λοιπόν, ο κανονισμός για τη συγκεκριμένη φάση; «Ένας παίκτης ευρισκόμενος σε θέση offside τη στιγμή που η μπάλα παίζεται ή αγγίζεται από έναν συμπαίκτη του, τιμωρείται μόνον όταν αυτός αρχίζει να εμπλέκεται ενεργά στο παιχνίδι με το να:
-επηρεάσει το παιχνίδι παίζοντας ή αγγίζοντας την μπάλα, η οποία μεταβιβάσθηκε ή αγγίχθηκε από έναν συμπαίκτη του.
-ή επηρεάσει έναν αντίπαλο με το να: εμποδίσει τον αντίπαλο να παίξει ή να είναι ικανός να παίξει την μπάλα, παρεμποδίζοντας ξεκάθαρα το οπτικό πεδίο του αντιπάλου».
Ο δεύτερος λόγος αφορά, ουσιαστικά, την εν λόγω φάση, αφού ο Πιρόλα βρισκόταν στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα της ΑΕΚ.