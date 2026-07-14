Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της Ρίβερ Πλέιτ, με τους Αργεντινούς να «χτυπούν» την πόρτα του Ολυμπιακού.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα φαίνεται πως δεν βγήκε ποτέ από το στόχαστρο της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο σύλλογος της Αργεντινής έχει προσεγγίσει ξανά τον Ολυμπιακό και δείχνει ενεργό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, η Ρίβερ Πλέιτ ψάχνει την ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση του ρόστερ της και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους «ερυθρόλευκους», ανταλλάσσοντας προτάσεις.

Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον, δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια συμφωνία, με τις δύο πλευρές να είναι αρκετά μακριά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Ο Ορτέγκα αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό πριν από τρία χρόνια, τον Αύγουστο του 2023, για ένα ποσό έφτασε στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να έρθει το deal με τη Βελέζ.

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του Αργεντίνου μπακ, σύμφωνα με το Transfermarkt, ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Τα «κουτάκια» που θέλει να «τσεκάρει» ο Ολυμπιακός για να είναι στη League Phase του Champions League της σεζόν 2027-28! Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά-καλά η νέα σεζόν, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ήδη στην pole position, για ένα εισιτήριο στη League Phase του Champions League της αγωνιστικής χρονιάς 2027-28!

Συνολικά, ο μπακ των Πειραιωτών έχει αγωνιστεί σε 107 παιχνίδια με τον σύλλογο, μετρώντας 1 γκολ και 8 ασίστ, ενώ έχει προσθέσει στην τροπαιοθήκη του το Conference League το 2024, αλλά και το εγχώριο νταμπλ το 2025.

Μένει να φανεί κατά πόσο θα επιμείνει η Ρίβερ Πλέιτ για την απόκτηση του Ορτέγκα.