Ο Τάχα Άλι «προβάρει» τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ πριν από λίγα χρόνια συνήθιζε να δουλεύει ως security στις συγκοινωνίες της Στοκχόλμης!

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να «κλείσει» ακόμα μία μεταγραφική του υπόθεση. Ο Τάχα Άλι τις επόμενες ώρες θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσεις τις ιατρικές εξετάσεις και να φορέσει τα ασπρόμαυρα.

Οι περισσότεροι θα γνωρίζουμε τον 28χρονο εξτρέμ από την παρουσία του στη Μάλμε ή στα όσα έκανε απέναντι στην Εθνική ή από το Μουντιάλ.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ο Τάχα Άλι φέρνει στην Ελλάδα και μία ιστορία-διαμάντι, που δείχνει πως όταν κάτι το επιθυμείς πολύ, θα το πετύχεις.

Uppgifter: Taha Ali flyger till Grekland i kvällhttps://t.co/HNfeCBNRhd — FotbollDirekt.se (@FotbollDirekt) July 13, 2026

Από security στις συγκοινωνίες, στην «αγκαλιά» του ΠΑΟΚ

Η καταγωγή του ταχύτατου εξτρέμ είναι από τη Σομαλία. Ωστόσο, οι γονείς του μετανάστευσαν στη Σουηδία, για ένα καλύτερο αύριο, εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου που είχε ξεσπάσει.

Από μικρή ηλικία έπαιζε ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να το έχει πάρει τόσο στα… σοβαρά.

Για την ακρίβεια ήταν μεγαλύτερος λάτρης του futsal. Μέχρι τα 19 του έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας. Μάλιστα είχε φτάσει σε σημείο να εκπροσωπεί την εθνική του στο σκανδιναβικό πρωτάθλημα.

Μέχρι τα 22-23 έπαιζε ακόμα στις μικρότερες κατηγορίες της Σουηδίας, αφού δεν υπήρχε ενδιαφέρον από «μεγάλους» συλλόγους.

Γι’ αυτό και το ποδόσφαιρο δεν ήταν το επάγγελμά του, αφού δεν μπορούσε να βιοποριστεί αποκλειστικά από αυτό.

Η κύρια δουλειά του ήταν security σε συγκοινωνίες της Στοκχόλμης, ώστε να μπορέσει να παρέχει τα απαραίτητα στον εαυτό του.

Παρά τις όποιες δυσκολίες ο Τάχα Άλι δεν το έβαλε κάτω και το 2023 ήρθε η «λύτρωσή» του. Η Μάλμε εντυπωσιάστηκε με τα όσα έκανε και αποφάσισε να τον αποκτήσει έναντι 700.000 ευρώ.

Σε μία κίνηση που τον έκανε ακόμα πιο γνωστό σε όλους και ο ίδιος μπόρεσε πλέον να ζει αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο!

Όλα δείχνουν ότι από τη νέα σεζόν θα τον βλέπουμε με τον Δικέφαλο στο στήθος, με τον Σουηδό εξτρέμ να «κουβαλάει» και μία ιστορία-διαμάντι μαζί του.