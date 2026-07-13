Από το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ τις εντυπώσεις «έκλεψε» ο Χακίμ Σαχαμπό, γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς -ίσως- «έδειξε» για πού τον προορίζει!

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν της με το… δεξί. Η «Ένωση» στο πρώτο της ανεπίσημο «τεστ» κέρδισε την Ντε Γκράαφσαπ (12/07, 1-2), σε ένα ματς που ο Μάρκο Νίκολιτς είδε για πρώτη φορά την πλειοψηφία των παικτών του.

Όλα τα «βλέμματα» ήταν επάνω στους Ολεξάντρ Ζουμπκόφ που σκόραρε, αλλά και ο Κάαν Κάιρινεν, που αποτελούν δύο μεταγραφικά αποκτήματα.

Ωστόσο, μεγάλη «έκπληξη» έφερε και η χρησιμοποίηση του Χακίμ Σαχαμπό. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής «πάτησε» Ελλάδα τον περασμένο Γενάρη.

Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είδαμε πάρα πολύ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε να τον ενσωματώσει πιο ομαλά στο νέο του περιβάλλον.

Όμως, στο πρώτο φιλικό ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να του κάνει μία «αλλαγή», που κανείς δεν ξέρει αν ήταν «προάγγελος» για τα όσα μπορούν να ακολουθήσουν.

Ο Χακίμ Σαχαμπό παίζει κατά κύριο λόγο ως κεντρικός μέσος, ενώ μερικές φορές έχει «υπηρετήσει» και ρόλο του «8ριού».

Απέναντι στην Ντε Γκράαφσαπ (12/07, 1-2) «ξεχάσαμε» όσα γνωρίζαμε, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής έπαιξε «10άρι» και ήταν πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο.

Τόσο ψηλά, που μερικές φορές φαινόταν λες και έπαιζε παρέα με τον Δημήτρη Καλοσκάμη στην κορυφή της επίθεσης.

🎥 H σημερινή πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία μέσα από την κάμερα και το drone του ΑΕΚ TV.#AEKFC #PreSeason https://t.co/LW7tZ6YXuW pic.twitter.com/i2f3nkw7ij — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 11, 2026

Ήταν πολύ ενεργητικός, είχε καλές επαφές με την μπάλα. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες φορές ήταν εμφανές πως ήταν έξω από τα… νερά του.

Πίεσε ψηλά, προσπάθησε να δημιουργήσει «ρήγματα», αλλά αυτό δεν ήταν δυνατόν τις περισσότερες φορές. Σε μία αναμέτρηση που ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να «έδειξε» τα όσα «ετοιμάζει» για τον Χακίμ Σαχαμπό.

Στιγμές από τη σημερινή προπόνηση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στην Ολλανδία, μέσα από την κάμερα του AEK TVhttps://t.co/X7Lmuz9KkA pic.twitter.com/jdJ9daIs2g — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 10, 2026

Ή μπορεί απλώς να «δοκιμάζει» πράγματα, ώστε να γνωρίζει στο μέλλον τι λύσεις έχει σε μία ώρα ανάγκης.

Το τι ισχύει ακριβώς από τα δύο μένει να φανεί τον επόμενο καιρό, για τον μέσο από τη Ρουάντα.