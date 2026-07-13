Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά-καλά η νέα σεζόν, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ήδη στην pole position, για ένα εισιτήριο στη League Phase του Champions League της αγωνιστικής χρονιάς 2027-28!

Η νέα σεζόν βρίσκει τον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει «κλειδώσει» την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αυτό σημαίνει πως με δύο σερί προκρίσεις θα μπορέσουν να είναι στη League Phase των «αστεριών». Στη χειρότερη περίπτωση οι Πειραιώτες θα παίξουν στο Conference League, αν δεν κερδίσουν ούτε έναν γύρο.

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Σας ευχαριστούμε! pic.twitter.com/tZFKWqAO26 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 12, 2026

Μπορεί ακόμη να μην έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά, αλλά ο Ολυμπιακός «κοιτάει» από τώρα τη σεζόν 2027-28!

Ο λόγος; Είναι στην pole position, ώστε να «κλειδώσει» απευθείας την είσοδό του στον όμιλο της πρώτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όμως, θα πρέπει να «τσεκαριστούν» κάποια «κουτάκια». Αρχικά, να αναφέρουμε πως ο Ολυμπιακός έχει «μαζέψει» 57.250, χάρη στην ευρωπαϊκή του παρουσία.

Τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα, από τις χώρες που δεν έχουν «κλειδωμένη» θέση στη League Phase του Champions League.

Αν οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία καλή ευρωπαϊκή πορεία, αλλά και κατακτήσουν το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν έχουν πολλές πιθανότητες να μην χρειαστούν προκριματικά!

Την ίδια ώρα, θα πρέπει ο νικητής του Europa League να είναι «μέσα» στις θέσεις που «οδηγούν» στο Champions League με το πρωτάθλημά του.

Ένα γεγονός που τις περισσότερες φορές «επιβεβαιώνεται». Αν συμβεί αυτό, τότε θα έχουμε το rebalancing.

Επομένως, η ομάδα με τον μεγαλύτερο συντελεστή από χώρα χωρίς απευθείας εισιτήριο θα είναι και αυτή στα «αστέρια»!

«Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό ήταν σωστή απόφαση»: Πρώην προπονητής της Γκιμαράες «αναλύει» τον Ζότα Σίλβα στο Ole! O Zότα Σίλβα «έπιασε» Λιμάνι και ο πρώην προπονητής του στη Βιτόρια Γκιμαράες, Άλβαρο Πατσέκο, «ανέλυσε» στο Ole.gr τα όσα μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό τους επόμενους μήνες!

Μεγάλος «αντίπαλος» του Ολυμπιακού τη -δεδομένη στιγμή- είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς απέχει μόλις 1.000 βαθμούς.

Παράλληλα, ακόμα δύο ομάδες μπορούν να επωφεληθούν από το rebalancing. Tόσο ο ΠΑΟΚ με 37.250 συντελεστή, όσο και ο Παναθηναϊκός με 30.750 έχουν ελπίδες, αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα της σεζόν που είναι κοντά στην έναρξή της.

Όμως, καταλαβαίνει κανείς πως το «πάνω χέρι» δεν θα είναι σε αυτούς, αφού θα πρέπει να υπάρξει ένας «συνδυασμός», για να συμβεί αυτό.