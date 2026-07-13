Λίγα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι αρκετά, για να καταλάβει κανείς, γιατί έχει ως: Νο.1 επιλογή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν!

Ο Παναθηναϊκός είναι στην… τελική ευθεία πριν τις επίσημες υποχρεώσεις του. Το πρώτο «εμπόδιο» ακούει στο όνομα: Πάκσι, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Γι’ αυτό και οι «πράσινοι» έχουν ως Νο.1 στόχος, να έχει «φτιαχτεί» ένα πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ.

Μία από τις θέσεις που έχουν ένα «κενό» είναι αυτή του αριστερού μπακ, αφού πλην του Γιώργου Κυριακόπουλου, υπάρχει ο νεαρός, Παναγιώτης Μπινιάρης.

Όμως, όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός σύντομα θα έχει στη διάθεσή του και τον Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Παρά τον σοβαρό του τραυματισμό, υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ, ώστε να βρεθεί η «χρυσή φόρμουλα» για την απόκτησή του.

Για έναν παίκτη, που μόνο από λίγα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ, καταλαβαίνει κανείς, γιατί έχει «στοχεύσει» εκεί το «τριφύλλι».

Τα λόγια του Νίστρουπ που «εξηγούν» το γιατί

Οι δύο τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ο «γάμος» τους γυρνάει τέσσερα χρόνια πίσω, όταν και ήταν μαζί στην Κοπεγχάγη.

Ωστόσο, η συνεργασία τους κράτησε μόλις για 10 ματς, αφού ήρθε μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή, για τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην Premier League.

Παρά το γεγονός πως δεν ήταν για πολύ καιρό μαζί μπόρεσαν να «χτίσουν» μία ιδιαίτερη σχέση. Μάλιστα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ «λάτρευε» τον ποδοσφαιριστή του και είχε φροντίσει να το δηλώσει, όταν αναγκάστηκε να του πει «αντίο».

«Αυτό που θεωρώ τρελό είναι η διαδικασία που έχει ξεκινήσει γύρω από τον Βίκτορ. Δεν υπάρχει κανείς που να το αξίζει περισσότερο από αυτόν. Έχει δουλέψει εξαιρετικά σκληρά, έχει λάβει πολύ, πολύ μεγάλη υποστήριξη από την οικογένειά του, από τότε που ήταν στο τμήμα ταλέντων μας, από τους υποστηρικτές του», ήταν τα λόγια του στη «Copenhagen Sundays», όταν μίλησε για το «αντίο» του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Λίγες ατάκες, αλλά αρκετές για να είναι εύκολα αντιληπτό, το «γιατί» ο Παναθηναϊκός «κυνηγάει» τόσο πολύ την περίπτωσή του.

Με τον Τζέικομπ Νίστρουπ δεδομένα να θέλει μία νέα συνεργασία, μετά το τελευταίο «αντίο» τους.