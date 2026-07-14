Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστές σε όλο τον κόσμο τις νέες του εμφανίσεις, που «κρύβουν» ορισμένες εντυπωσιακές λεπτομέρειες.

Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστές τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026-27, με κεντρικό χορηγό τη Superbet.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο των Αθηνών όλη η ομάδα των «πρασίνων» έδωσε το «παρών», ώστε να γίνουν τα νέα «αποκαλυπτήρια».

Ανδρέας Τεττέη, Στέφαν ντε Φράι και Ετιέν Καμαρά ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές που «παρουσίασαν» τις τρεις νέες «εκδόσεις» της αγωνιστικής φανέλας των «πρασίνων».

Η Adidas σε συνεργασία με τον Παναθηναϊκό αποφάσισε να δώσει βάση στη λεπτομέρεια, καθώς υπάρχουν μερικά «ξεχωριστά κομμάτια» στις εμφανίσεις.

Αρχικά, στην εντός έδρας που κυρίαρχο χρώμα έχει το πράσινο, υπάρχουν δύο πολύ εντυπωσιακά σημεία.

Στο πίσω μέρος της ψηλά υπάρχει γραμμένο το: «Σύλλογος Μεγάλος». Δύο λέξεις που είναι μέσα στον ύμνο του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, χαμηλά δεξιά στο μπροστινό μέρος, υπάρχει μία πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

Σε ένα άσπρο πλαίσιο που έχει τις πύλες του παραδείσου και το τριφύλλι γράφεται: «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ». Στίχος από το πολύ γνωστό τραγούδι: «Ξενύχτησα στην πόρτα σου», που το ερμήνευσε η ένθερμη οπαδός του Παναθηναϊκού, Βίκυ Μοσχολιού.

Στην εκτός έδρας εμφάνιση ενδιαφέρον προκαλεί το σήμα του Παναθηναϊκού, που είναι ένα τριφύλλι στο στήθος. Όμως, όποιος το παρατηρήσει καλύτερα θα δει ότι μέσα γράφει «1908». Δηλαδή, το έτος ίδρυσης της ομάδας.

Η εκτός έδρας εμφάνιση που έχει άσπρο χρώμα και δύο οριζόντιες λωρίδες είναι ιδιαίτερα «προσεγμένη».

Η πρώτη ματιά δείχνει απλά το σήμα ου Παναθηναϊκού στο στήθος. Ωστόσο, από κάθε διαφορετική πλευρά που το βλέπει κανείς παρατηρεί και τον χάρτη της Αθήνας.

Σε τρεις εμφανίσεις, που κάθε μία έχει και τις δικές της λεπτομέρειες, και δίνουν μία διαφορετική «νότα».