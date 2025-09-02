Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή, ο Στεφάν Λανουά «μίλησε» για της αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Η εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων της Stoiximan Super League δεν… έλειψε. Ο Στεφάν Λανουά, όπως πάντα, μετά το «τέλος», κάθε αγωνιστικής «μίλησε» για όλα όσα συνέβησαν πριν λίγα 24ωρα.

Σε τρεις φάσεις στάθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΔ. Οι δύο πρώτες είχαν «πρωταγωνιστή» τον Μπάκου και την κόκκινη, που δέχτηκε στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο (31/08, 1-0).

Ενώ, η τελευταία αφορούσε έναν κανονισμό, που ελάχιστοι γνωρίζουν και έλαβε χώρα στο Βόλος – Ολυμπιακός (30/08, 0-2).

Αναλυτικά, τι είπε ο Στεφάν Λανουά:

Για την πρώτη κίτρινη στον Μπάκου:

«Σε αυτή τη φάση ο επιτιθέμενος προσπαθεί να παίξει τη μπάλα κάνοντας τάκλιν με το δεξί του πόδι επεκτειμένο και κάνει σοβαρό φάουλ βρίσκονται με τις τάπες το γόνατο του τερματοφύλακα.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαιτητή και στο VAR να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με τον σωστό πειθαρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ».

Για τη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου:

«Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ατρόμητου διεκδικεί την μπάλα με απρόσεκτο τρόπο. Δεν υπάρχει πάτημα στο πόδι οπότε δεν υπάρχει λόγος να δοθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Ο διαιτητής παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά του παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπερέβαλε κατά την επαφή. Δυστυχώς το VAR δεν μπορεί να παρέμβει για να διορθώσει μια λανθασμένη κίτρινη κάρτα».

Για τη συμπεριφορά του τείχους του Βόλου στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι:

«Εδώ ο παίκτης χρησιμοποιεί μια τακτική όπου στηριζόμενος σε συμπαίκτες του ανεβαίνει ψηλότερα στον αέρα για να κερδίσει πλεονέκτημα. Εδώ περιμένουμε έμμεσο φάουλ για την επιτιθέμενη ομάδα και κίτρινη για τον παίκτη που ακολούθησε αυτή την τακτική».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την ανάλυση του Στεφάν Λανουά: