Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από όσα βλέπει από τον ΠΑΟΚ και θυμάται το… 2024.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε «σκληρή» αντίσταση από τον Ατρόμητο, όμως το γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης, έδωσε τελικά τη λύση (31/08, 1-0), στην 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Μπάκου αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ωστόσο, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι παίκτες του Ατρομήτου έβαλαν πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Μέχρι τουλάχιστον να βρει τη λύση από τα πόδια του Πέλκα.

Κάπως έτσι, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το 2/2 και πάει στη διακοπή της Stoiximan Super League, λόγω Εθνικών ομάδων, έχοντας το απόλυτο.

Αυτό σε συνδυασμό με την πρόκριση στη League Phaseτ του Europa League αφήνουν, όπως είναι λογικό, απόλυτα ικανοποιημένο τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μάλιστα θυμήθηκε κάτι που είχε δηλώσει πριν από δύο χρόνια!

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λουτσέσκου στη NOVA:

«Εκτός από το γεγονός ότι δεν δεχθήκαμε γκολ, είμαι ικανοποιημένος από την αντίδραση όλων των παικτών, που έτρεξαν, πίεσαν τον αντίπαλο και δεν του επέτρεψαν να δημιουργήσει καταστάσεις αντεπίθεσης. Είναι μια βάση για να χτίσουμε κάτι. Θυμάμαι πριν δύο χρόνια, στο παιχνίδι με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ που έληξε 0-0, όταν βγήκα στην συνέντευξη Τύπου γεμάτος αυτοπεποίθηση, είχα δηλώσει πως κάτι καλό χτίζουμε και κάτι τέτοιο συνέβη στο τέλος της χρονιάς.

Ο Ατρόμητος είναι μια οργανωμένη ομάδα χωρίς την μπάλα, είναι πάντα ένας δύσκολο αντίπαλος. Κάναμε τον αντίπαλο να τρέξει, έκαναν κάποια λάθη, αλλά για καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι εύκολο όταν έχει απέναντι δέκα παίκτες τόσο χαμηλά στο γήπεδο».