Ο Στεφάν Λανουά, όπως συνήθιζε και την περασμένη σεζόν, ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις της πρεμιέρας της Stoiximan Super League.

Πρεμιέρα στη Stoiximan Super League, «ντεμπούτο» και για τις αναλύσεις του Στεφάν Λανουά τη φετινή σεζόν.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔ μίλησε για τις επίμαχες φάσεις, που είδαμε στις έξι αναμετρήσεις, που έλαβαν χώρα για την 1η αγωνιστική.

Στην ανάλυσή του υπήρξε το πέναλτι του Ζίνι, ένα μαρκάρισμα του Αρόλντ Μουκουντί στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά και στιγμές από το Παναιτωλικός – Ατρόμητος (23/08, 0-2), αλλά και το Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/08, 3-2).

Το σερί του Μάνταλου στην Ελλάδα & η «προειδοποίηση» του Ζίνι, που έγινε… ανησυχία για την ΑΕΚ (video) Η ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε «αέρα» δύο τερμάτων απέναντι στον Πανσερραϊκό, με τον Ζίνι να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ωστόσο, λίγο μετά το «παρθενικό» του γκολ με την «Ένωση» αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Αναλυτικά, τι είπε ο Στεφάν Λανουά:

Για το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ με τον Ζίνι στο εντός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό:

«Σε αυτήν την περίπτωση, μετά από σουτ προς το τέρμα ο αμυνόμενος κάνει ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα πατώντας στο πόδι του αντιπάλου του ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Κάθε επαφή μετά από σουτ δεν είναι πάντα πέναλτι. Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή σοβαρό φάουλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί, έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα, πράγμα που δεν έκανε».

Για το πέναλτι που καταλογίστηκε σε μαρκάρισμα πάνω στον Μουκουντί στο ΑΕΚ – Πανσερραϊκός:

«Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος (νο5) κατά τη διάρκεια σέντρας πραγματοποιεί φάουλ κρατώντας/αγκαλιάζοντας τον αντίπαλο χωρίς να προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Περιμένουμε από τον διαιτητή πρώτα να υποδείξει το πέναλτι και στη συνέχεια να το ακυρώσει, επειδή έχει προηγηθεί περίπτωση οφσάιντ. Επειδή το οφσάιντ εδώ είναι γεγονός και δεν χρήζει ανάλυσης, δεν χρειάζεται έλεγχος της φάσης στην οθόνη».

Για το ακυρωθέν γκολ του Ατρόμητου στον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό:

«Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα ότι κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για αν αναλύσουμε μία περίπτωση οφσάιντ ακόμα κι αν είναι πολύ γρηγορότερο με τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε τη συνεργασία του διαιτητή με τους αρχηγούς κάτι που περιμένουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εξηγώντας ξεκάθαρα την ανάλυση του VAR, που εξελίσσεται, καθώς και στους προπονητές από τον 4ο διαιτητή».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Τετέι στο Λεβαδειακός – Κηφισιά:

«Εδώ κατά την εκτέλεση κόρνερ, ο αμυνόμενος με το νο4 του Λεβαδειακού ακουμπάει την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο είναι μακριά από το σώμα του. Περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να παρθεί η σωστή απόφαση. Πέναλτι».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παλάσιος στο Λεβαδειακός – Κηφισιά:

«Ενώ έχουμε σουτ προς το τέρμα, ο αμυνόμενος με το νο4 της Κηφισιάς ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του, ενώ αυτό βρίσκεται σε αφύσικη θέση. Το δεξί του χέρι βρίσκεται ξεκάθαρα μακριά από το σώμα του. Περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι, πράγμα που ο διαιτητής έκρινε σωστά».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την ανάλυση του Στεφάν Λανουά: