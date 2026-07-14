Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ «προσεκτικός» στη μεταγραφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν και τοποθέτησε μία «ρήτρα συμμετοχών». Τι «δείχνει» το παρελθόν του Δανού μπακ;

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ακόμα μία μεταγραφή. Οι «πράσινοι» δούλευαν αρκετό καιρό την περίπτωση του αριστερού μπακ και μπόρεσε να εξασφαλίσουν την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Μία υπόθεση που έχει την υπογραφή του Τζέικομπ Νίστρουπ. Εκτός από το γεγονός πως είναι συμπατριώτης τους, οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στην Κοπεγχάγη, για μικρό χρονικό διάστημα.

Ο 23χρονος αριστερός μπακ ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία στους Δανούς, πριν αποχωρήσει, για να συνεχίσει την καριέρα του στη Λέστερ.

Ωστόσο, ο υποβιβασμός των «αλεπούδων» στη League One έφερε νέα δεδομένα, με τον Παναθηναϊκό να «χτυπάει» την κατάλληλη στιγμή.

Σε αρχική φάση, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα παίξει ως δανεικός στους «πράσινους». Αυτή η απόφαση πάρθηκε, ώστε να φανεί σε τι αγωνιστική κατάσταση είναι ο ποδοσφαιριστής.

Η περασμένη σεζόν είχε πολλές δυσκολίες, καθώς ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, που τον κράτησε στη δράση μόνο για έξι αναμετρήσεις.

Το «τριφύλλι», ώστε να αποφύγει το ενδεχόμενο, να έχει στο δυναμικό του έναν παίκτη με μία μεγάλη «ζημιά» αποφάσισε να βάλει μία ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του.

Για την ακρίβεια, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα και τη σεζόν 2027-28, μόνο και αν παίξει -τουλάχιστον- στα μισά ματς, έχοντας 45 λεπτά συμμετοχής!

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο δανεισμός του θα τελειώσει και θα επιστρέψει κανονικά στη Λέστερ.

Defender Victor Kristiansen has joined Greek Super League 1 side Panathinaikos on loan for the 26/27 season. — Leicester City (@LCFC) July 13, 2026

Τι «λέει» το παρελθόν του Βίκτορ Κρίστιανσεν

Γι’ αυτό και αρκετό ενδιαφέρον έχει το αγωνιστικό παρελθόν του Δανού μπακ. Ως «αφετηρία» θα είναι η σεζόν 2021-22, όταν και στα 18 του είχε βασικό ρόλο στην Κοπεγχάγη.

Την πρώτη του αγωνιστική χρονιά που ήταν βασικό «γρανάζι». O Βίκτορ Κρίστιανσεν ήταν αρκετά συνεπής, έχοντας παίξει συνολικά στα 31/47 ματς με τουλάχιστον ένα ημίχρονο στην «πλάτη» του.

Η αρχή της επόμενης σεζόν τον βρήκε στη Δανία, αλλά τον Γενάρη «μετακόμισε» στη Λέστερ και την Premier League.

Το αποτέλεσμα; Ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας είχε 32/47 εμφανίσεις, με 45 λεπτά στο ενεργητικό του.

Η σεζόν 2023-24 τον βρήκε στην Ιταλία, αφού η έλευση του Έντσο Μαρέσκα στη Λέστερ, άλλαξε τα δεδομένα.

H Μπολόνια τού έδωσε φανέλα βασικού και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν κατέγραψε 27/41 εμφανίσεις με τουλάχιστον 45’.

Επομένως, μιλάμε για μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που από το 2021-22 και έπειτα μονάχα μία φορά έχει «χάσει» τις μισές αναμετρήσεις σε μία σεζόν!

Και μένει να φανεί, αν θα μπορέσει να επιστρέψει, στα όσα έκανε εκτός της περασμένης σεζόν, που είχε ένα σοβαρό τραυματισμό.