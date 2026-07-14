Ο Ολυμπιακός έχει στο «ραντάρ» του για τη θέση του τερματοφύλακα την περίπτωση του Ορλάντο Χιλ. Τι γράφουν στην Αργεντινή για το ενδιαφέρον των Πειραιωτών;

Ο Ορλάντο Χιλ ξεχώρισε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Παραγουάης και ο Ολυμπιακός φαίνεται πως τον έχει εντάξει στη λίστα του για τη θέση του τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, Χερμάν, Γκαρσία Γκρόβα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν μείνει απλώς στο ενδιαφέρον. Αντίθετα, έχουν προχωρήσει και σε επίσημη πρόταση προς τη Σαν Λορέντσο για την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα.

Ο Ολυμπιακός ιδανικά στοχεύει στην απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του Ορλάντο Χιλ. Παρ’ όλα αυτά, ο σύλλογος από την Αργεντινή μοιάζει ανένδοτος, ζητώντας την καταβολή της ρήτρας που υπάρχει στο συμβόλαιο του παίκτη, η οποία αγγίζει τα 7 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό συμβαίνει, διότι η Σαν Λορέντσο κατέχει το 50% των δικαιωμάτων του και επομένως, δεν δείχνει διατεθειμένη να μειώσει τις απαιτήσεις της. Σύμφωνα με τον Γκρόβα, η πρόταση των «ερυθρολεύκων» ήταν χαμηλότερη συγκριτικά με τη ρήτρα του και έτσι, δεν έγινε αποδεκτή.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα όλα παραμένουν «ανοιχτά», καθώς δεν είναι απίθανο ο Ολυμπιακός να επιστρέψει με βελτιωμένη πρόταση.