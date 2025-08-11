Η ατάκα-προτροπή του Βλάντιμιρ Σμίτσερ, θρύλου της εθνικής Τσεχίας και της Σλάβια Πράγας, προς τον Χρήστο Ζαφείρη, με αφορμή τις «κρούσεις» του ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Βλάντιμιρ Σμίτσερ μόνο άγνωστο δεν είναι στους φίλους του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτόν τον λόγο, η συμβουλή του προς τον Χρήστο Ζαφείρη, με αφορμή τις προτάσεις που έχει δεχθεί από τον ΠΑΟΚ, δεν περνά απαρατήρητη.

Ο άλλοτε διεθνής μεσοεπιθετικός είναι πλέον στα 52 του χρόνια. Με την εθνική του ομάδα πραγματοποίησε συνολικά 80 εμφανίσεις, με 27 γκολ, όντας στην 10άδα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές με το εθνόσημο.

Ωστόσο, δίχως αμφιβολία, η κορυφαία του στιγμή ήταν το «θαύμα της Πόλης», τον Μάιο του 2005. Τότε που η Λίβερπουλ έφερε τα πάντα… τούμπα κόντρα στη Μίλαν, με τον Σμίτσερ μάλιστα να σκοράρει για το 3-2 των «reds» και να βάζει την υπογραφή του στον πιο εμβληματικό τελικό του Champions League, με τον τίτλο φυσικά να καταλήγει στην αγγλική ομάδα.

Τι είπε ο Σμίτσερ για τον Ζαφείρη;

Ο Τσέχος θρύλος, λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Σλάβια Πράγας, αφού αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της και ολοκλήρωσε, μάλιστα, εκεί την καριέρα του. Παράλληλα, βρέθηκε στον σύλλογο, για μικρό χρονικό διάστημα, και ως βοηθός προπονητή.

Τι ανέφερε, ωστόσο, ο Σμίτσερ, σχετικά με τις προτάσεις που έχει λάβει ο Χρήστος Ζαφείρης από τον ΠΑΟΚ; Ή μάλλον, πιο σωστά, ποια ήταν η συμβουλή που θέλησε να του δώσει; Αυτή εντοπίζεται εύκολα, μέσα σε μία μόλις λέξη: «Περίμενε»!

ΠΑΟΚ & Ζαφείρης επιμένουν – Η Σλάβια «σπάει» το τείχος! Μια κίνηση της Σλάβιας Πράγας δείχνει πως ετοιμάζεται και για το σενάριο που ο ΠΑΟΚ θα πάρει την υπόθεση «Χρήστος Ζαφείρης» από τα χέρια της.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ (1999-2005) κάλεσε τον Έλληνα διεθνή χαφ να είναι υπομονετικός, να παραμείνει στη Σλάβια Πράγας και να δοκιμάσει την τύχη του στο Champions League. Εν ολίγοις, να βάλει στον… πάγο την πρόταση του «Δικεφάλου του Βορρά», καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «σε μισό χρόνο ή σε ένα χρόνο θα έχεις νέα πρόταση».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σμίτσερ για την υπόθεση «Ζαφείρης-ΠΑΟΚ»:

«Τον Ζαφείρη τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Και πιθανόν να του προσφέρει πολλά χρήματα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος τον θέλει, αλλά του δίνω αυτή τη συμβουλή: Περίμενε, παίξε στο Champions League και σε μισό χρόνο ή σε ένα χρόνο θα έχεις νέα πρόταση. Ή μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη. Να είσαι υπομονετικός και τα χρήματα θα έρθουν.

Ο Χρήστος είναι παίκτης με πολύ ενδιαφέρον και με σταθερή απόδοση. Είναι ακόμα σχετικά νέος, και επιπλέον δουλεύει σκληρά στους αγώνες, δίνει τα πάντα. Του επιρρίπτουμε ότι του λείπουν οι αριθμοί, αλλά κατά τη γνώμη μου βελτιώνεται σε αυτό και πλησιάζει το ιδανικό».