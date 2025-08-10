Η Σλάβια είπε ξανά «όχι» στον ΠΑΟΚ στη νέα πρόταση για τον Ζαφείρη, την ώρα που οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έκαναν «ντου» στα social media των Τσέχων.

Ο Χρήστος Ζαφείρης έχει απασχολήσει έντονα τον ελληνικό Τύπο τις τελευταίες ώρες.

Ο ΠΑΟΚ έχει «μπει» πολύ δυνατά για την απόκτησή του, καθώς έχει καταθέσει μία πρόταση-μαμούθ.

Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς δίνουν 10.500.000 ευρώ συν 1.500.000 σε μορφή μπόνους! Δηλαδή, «ρίχνουν» στο τραπέζι 12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δίνουν και ποσοστό μεταπώλησης.

Ωστόσο, όπως μεταφέρουν στην Τσεχία, η Σλάβια Πράγας είπε ξανά «όχι»! Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα, «infotbal.cz», αναφέρει πως και πάλι είχαμε αρνητική απάντηση από την ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη.

Aυτό το δημοσίευμα ήρθε την ώρα που οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έχουν προκαλέσει «πανικό» στα social media. Άλλωστε, θα ήθελαν πολύ ο 22χρονος χαφ να γίνει μόνιμος κάτοικος Τούμπας.

Γεγονός που το δείχνει και το «ντου» που έχουν κάνει στα social media της Σλάβια Πράγας. Συγκεκριμένα, σε ένα από τα τελευταία βίντεο που ανέβασε, με τον Χρήστο Ζαφείρη να σκοράρει έχει γίνει «χαμός» στα σχόλια.

Μάλιστα, αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ έγραψαν #FreeZafeiris. Αυτό το είδαν οι Τσέχοι και «αναγκάστηκαν» να περιορίσουν τα σχόλια, που αφορούσαν τον 22χρονο μέσο.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «infotbal.cz»:

«Η πρώτη πρόταση δεν έγινε δεκτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του inFotbal.cz, η Σλάβια έλαβε δεύτερη επίσημη προσφορά για τον Έλληνα διεθνή Χρήστο Ζαφείρη. Λίγες ώρες αργότερα, ο ΠΑΟΚ την έστειλε ξανά. Βελτιώθηκε σημαντικά – και πάλι απέτυχε.

Οι Τσέχοι βασίζονται στον Ζαφείρη, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στα σχέδια και τις φιλοδοξίες τους για είσοδο στο Champions League και στην πορεία τους για την υπεράσπιση του τίτλου. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει αποτύχει μέχρι στιγμής στην προσπάθειά του να τον αποκτήσει, όπως ακριβώς και ο Ολυμπιακός πριν από μερικούς μήνες».