Μια κίνηση της Σλάβιας Πράγας δείχνει πως ετοιμάζεται και για το σενάριο που ο ΠΑΟΚ θα πάρει την υπόθεση «Χρήστος Ζαφείρης» από τα χέρια της.

Ο Χρήστος Ζαφείρης παραμένει το Νο.1 θέμα συζήτησης στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, αλλά παρά τη μυθική πρόταση στη Σλάβια Πράγας, το πολυπόθητο «ναι» από τους Τσέχους, δεν ήρθε.

Μετά την πρώτη του προσφορά, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με πρόταση 12.000.000 ευρώ συνολικά. Σύμφωνα με το infotbal.cz, για την ακρίβεια προσέφερε 10.500.000 ευρώ, συν 1.5 με την μορφή μπόνους, αλλά και 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Η Σλάβια Πράγας την απέρριψε μεν, αλλά βλέποντας πού είναι διατεθειμένος να «φτάσει» ο ΠΑΟΚ, για να ντυθεί στα ασπρόμαυρα ο Χρήστος Ζαφείρης, άλλαξε στάση.

Αυτήν τη στιγμή, οι Τσέχοι κρατούν την υπόθεση στα χέρια τους. Βλέποντας τον ΠΑΟΚ, όμως, να πλησιάζει… απειλητικά τις απαιτήσεις που έχουν θέσει από καιρό, αρχίζουν να «δουλεύουν» ένα Plan B.

«Σπάνε» με λίγα λόγια, κομμάτι-κομμάτι, το τείχος που είχαν υψώσει, βγαίνοντας στην αγορά για να αναζητήσουν λύσεις στα χαφ!

Η είδηση που «βγήκε» το βράδυ της Κυριακής (10/08), πως η Σλάβια Πράγας «ψάχνεται» για τον 22χρονο κεντρικό χαφ της Μπάνικ Οστράβα, Τόμας Ρίγκο, απλώς επιβεβαιώνει πως οι Τσέχοι αναγνωρίζουν, πως το «παιχνίδι» ίσως φύγει από τα χέρια τους, στην επόμενη ρελάνς του ΠΑΟΚ. Γιατί;

Από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Χρήστος Ζαφείρης φέρεται να έχει τονίσει στον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας, πως θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, και ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλύψει τις απαιτήσεις που… διαλαλούν οι Τσέχοι από την αρχή του καλοκαιριού, πώς να «φρενάρουν» την υπόθεση;

Πώς θα το «δικαιολογήσουν» στον Έλληνα χαφ; Το σενάριο να προτιμήσουν να έχουν έναν δυσαρεστημένο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ και να μην προσθέσουν και 12.000.000 ευρώ στα ταμεία τους, από την πώληση ενός παίκτη που 2.5 χρόνια πριν κόστισε 2.600.000 ευρώ, δεν μοιάζει να προκρίνεται.

Στο τέλος της ημέρας, μάλλον η υπόθεση «ΠΑΟΚ & Χρήστος Ζαφείρης» έχει περάσει σε μία φάση… προσπάθειας της Σλάβια Πράγας να λάβει το maximum, έχοντας αποδεχτεί τι θα συμβεί, παρά «παίζεται».