Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στα Play Offs της Stoiximan Super League, με πρωταγωνιστή τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και την «παράδοσή» του!

Η ΑΕΚ έφτασε ένα… βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League κι αυτό χάρη στον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την πρώτη του νίκη στα Play Offs και έκανε τεράστια «ζημιά» στον Ολυμπιακό (03/05, 3-1), που «κινδυνεύει» μέχρι και την τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες τους και με «πρωταγωνιστές» τους Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήραν το «τρίποντο».

Οι εκτός έδρας ήττες του Ολυμπιακού της φετινής σεζόν έχουν την ίδια «υπογραφή» Ο ΠΑΟΚ φώναξε «παρών», πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό (03/05, 3-1) και «υπέγραψε» τη δεύτερη εκτός έδρας ήττα του!

Ο πρώτος μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές, ενώ ο Σέρβος εξτρέμ ήταν ο παίκτης-κλειδί.

Φώναξε ξανά «παρών» απέναντι στους Πειραιώτες, έχοντας «χτίσει» μία εξαιρετική «παράδοση».

Πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για τις αναμετρήσεις των Play Offs του πρωταθλήματος. Από τη σεζόν 2020-21, δηλαδή την πρώτη του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεν υπάρχει παίκτης που έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» στον Ολυμπιακό!

Κι όμως, αφού στη Stoiximan Super League, o Σέρβος εξτρέμ μετράει συνολικά οκτώ γκολ και επτά ασίστ, κόντρα στους Πειραιώτες!

Αριθμούς που κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει «δει» τα τελευταία 6.5 χρόνια, απέναντι σε μονάχα μία ομάδα.

Παράλληλα, αν μιλήσουμε μονάχα για τα Play Offs τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα πιο εντυπωσιακά.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει παίξει συνολικά 835 λεπτά απέναντι στον Ολυμπιακό, στα ματς μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ποιοι είναι οι «αριθμοί» του; Ο Σέρβος εξτρέμ έχει συνολικά 11 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του ή καλύτερα έξι γκολ και πέντε ασίστ!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι κάθε 75 λεπτά που αντιμετωπίζει τους Πειραιώτες φωνάζει «παρών» στα Play Offs!

Κι όμως, ακόμα και αν μιλάμε για τα πιο κρίσιμα ματς της σεζόν, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει βρει το «πώς» να είναι ένας μόνιμος «πονοκέφαλος» για τους «ερυθρόλευκους».