Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χτύπησε «καμπανάκια», μετά το ματς με τον Βόλο (24/01, 1-0) ποια ήταν η ατάκα του για τη «μάχη» με τον Άγιαξ (28/01, 22:00);

Ο Ολυμπιακός πλέον έχει στο… μυαλό του μόνο τον Άγιαξ (28/01, 22:00). Οι Πειραιώτες, με ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί κέρδισαν στο Γ. Καραϊσκάκης τον Βόλο (24/01, 1-0) και επέστρεψαν -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που η αλήθεια είναι πως η ομάδα της Μαγνησίας, είχε τις ευκαιρίες της στο δεύτερο μέρος, αλλά ο Κωνσταντής Τζολάκης φώναξε «παρών».

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, χωρίς να είναι και πολύ ικανοποιημένος.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως αυτές τις αναμετρήσεις, αν κάποια ομάδα θέλει να της κερδίσει, πρέπει να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως για να ερχόταν πιο εύκολα η επικράτηση οι παίκτες του θα έπρεπε να κάνουν παραπάνω πράγματα.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα σχόλιο, για τη μεγάλη «μάχη» με τον Άγιαξ, που ακολουθεί σε λίγες ώρες.

Ο Βάσκος τεχνικός είπε πως ο Ολυμπιακός θα πάει να δώσει μία σπουδαία «μονομαχία» και να τα δώσει όλα, ώστε να προσπαθήσει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το αν η ομάδα του έπαιξε τόσο – όσο:

«Ίσως να είναι έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσεις περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα απ’ ότι κάναμε εμείς σήμερα».

Για τον κόσμο που ζητούσε το διπλό στο Άμστερνταμ:

«Όλοι αυτό θέλουμε, θα πάμε με αυτήν την πρόθεση, θα κάνουμε τα πάντα. Θα πάμε και θα δούμε τι θα γίνει».