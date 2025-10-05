Ο Τετέ φαίνεται πως είναι ο πιο «δραστήριος» παίκτης του Παναθηναϊκού, από το πρώτο του ματς στη Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει πως «στηρίζει» αρκετά πράγματα, στον επιθετικό του τομέα, πάνω στον Τετέ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, αποτελεί τον πιο επικίνδυνο ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού», βάσει όσων αναφέρει η OPTA.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος διατηρεί αρκετές «πρωτιές» στην επίθεση των «πράσινων», από την στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του στη Stoiximan Super League, την περασμένη σεζόν.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δει κανέναν άλλον παίκτη του, να φτάνει στις επιδόσεις του Τετέ, όσον αφορά τη συμμετοχή σε γκολ, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Βραζιλιάνος είναι στην κορυφή της λίστας, με 6 γκολ και 3 ασίστ.

Παράλληλα, όμως, έχει ακόμα δύο «κορυφές», που τον κατατάσσουν ως σημείο-κλειδί, στην επίθεση του «τριφυλλιού», τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου.

Ο Τετέ έχει δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες προς τις αντίπαλες εστίες, από κάθε άλλον συμπαίκτη του. Για την ακρίβεια, από τον Αύγουστο του 2024, όταν έκανε το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχει «φτιάξει» 63 φάσεις, συνολικά.

Παράλληλα, είναι πρώτος και στην κατηγορία με τα περισσότερα σουτ, καθώς έχει δοκιμάσει το πόδι του σε 78 περιπτώσεις.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως ο Τετέ διαδραματίζει καίριο ρόλο, στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, στη Stoiximan Super League.