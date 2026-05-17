Ποιες ομάδες θα βρίσκονται στη Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2026-27;

Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να επικρατήσει του Παναιτωλικού (17/05, 1-1), με αποτέλεσμα να πει «αντίο» στην Stoiximan Super League.

Τόσο η ομάδα των Σερρών, όσο και η ΑΕΛ αποχαιρετούν τα μεγάλα σαλόνια, μία στροφή πριν το φινάλε των φετινών Play Outs.

Αυτό σημαίνει πως, πλέον, έγινε γνωστός ο «χάρτης» των ομάδων που θα απαρτίσουν τη Stoiximan Super League, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Αναλυτικά, οι 14 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν:

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός, Άρης, ΟΦΗ, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR, Καλαμάτα και Ηρακλής.