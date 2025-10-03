Ο Παναθηναϊκός είδε κάθε προσπάθειά του να σταματά πάνω στον «ήρωα» των Ολλανδών, που έπιασε άριστα «10».

Απρόσμενη ήττα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 1-2), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι», παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν και «έγραψαν», συνολικά, 33 τελικές προσπάθειες, δέχθηκαν δύο γκολ και έμειναν με «άδεια» χέρια.

Ένας ποδοσφαιριστής των Ολλανδών, λοιπόν, σύμφωνα με τη γνωστή εφαρμογή στατιστικών, SofaScore, έφτασε τη βαθμολογία του, στο συγκεκριμένο ματς, στο «απόλυτο». Έπιασε… 10άρι!

Μπορεί ο Σμιτ να είχε δύο γκολ και ο Ντιν Τζέιμς δύο ασίστ, ωστόσο κανένας από τους δύο ποδοσφαιριστές, δεν είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ολλανδικής ομάδας.

Στην ιστορική πρώτη ευρωπαϊκή νίκη των Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τη διαφορά έκανε ο Γιάρι Ντε Μπισέρ! Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είχε το απόλυτο «10» από τη δημοφιλή εφαρμογή και όχι αδίκως.

Η εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ έβαλε «στοπ» σε κάθε προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός, με μοναδική εξαίρεση το γκολ του Σφιντέρσκι, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Ειδάλλως, κάθε φορά που ήταν απαραίτητη η παρουσία του, δήλωνε «παρών».

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ντε Μπισέρ είχε 1.10 αποτρεπτέντα γκολ, την στιγμή που πραγματοποίησε 8 αποκρούσεις!

Παράλληλα, μέτρησε 27/35 ολοκληρωμένες πάσες, αλλά και 9/17 επιτυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις.

Τεράστια εμφάνιση, δίχως αμφιβολία, από τον 25χρονο Βέλγο γκολκίπερ.