Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει το 2/2 στη League Phase του Europa League.

Αν και έμοιαζε να ελέγχει το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 1-2), μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι Ολλανδοί έκαναν την ανατροπή.

Στο πρώτο μέρος υπήρχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε ποτέ στα δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος αν και η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπόρεσε να σκοράρει στο 55ο λεπτό, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Ωστόσο, έπεσε «θύμα» των «παράδοξων» αριθμών της πρεμιέρας του Europa League και της 2ης αγωνιστικής.

Οι «παράδοξοι» αριθμοί του Παναθηναϊκού

Αν ανατρέξουμε στο Sofascore στην αναμέτρηση του «τριφυλλιού», με τη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 1-4) θα παρατηρήσουμε κάτι πολύ «περίεργο».

O Παναθηναϊκός είχε 1.25 expected goals, ενώ σκόραρε τέσσερις φορές έχοντας συνολικά 18 σουτ, με δύο μεγάλες ευκαιρίες και τέσσερα κόρνερ.

Την ίδια ώρα, δέχτηκε μόλις ένα τέρμα, ενώ «αντιμετώπισε» 19 σουτ, τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες εννέα κόρνερ των Ελβετών!

Απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 1-2) μπόρεσε να «εκτοξεύει» τους αριθμούς του, αλλά το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό!

Συγκεκριμένα, είχε 2.32 expected goals, έχοντας 33 τελικές, 14 κόρνερ και μία μεγάλη ευκαιρία (το μοναδικό στατιστικό, που υστέρησε).

Οι Ολλανδοί, σε οποιαδήποτε ευκαιρία τους δόθηκε, «πλήγωσαν» την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Κι αυτό, γιατί σκόραραν, έχοντας οκτώ σουτ, δύο μεγάλες ευκαιρίες και έξι κόρνερ.

Άλλωστε, πολλές φορές λένε πως στο ποδόσφαιρο, δεν «μετρούν» οι αριθμοί.