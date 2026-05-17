Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης σεζόν και ο γύρος που θα ξεκινήσει η εκάστοτε ομάδα, στα προκριματικά της επόμενης σεζόν.

Τα Play Offs της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκαν, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τελικά τη δεύτερη θέση.

Οι Πειραιώτες έμειναν στην ισοπαλία με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ (17/05, 1-1) στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να περάσει από τη Λεωφόρο (17/05, 2-2), παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε του Παναθηναϊκού με 0-2.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στον 2ο προκριματικό γύρο, στο μονοπάτι των μη-πρωταθλητών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα το σενάριο να «γλυτώσει» έναν γύρο και να μπει στον 3ο, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και τερματίσει στην πρώτη 4άδα της Premier League.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ θα βρεθεί στα Play Offs του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών.

Ο ΟΦΗ, ως Κυπελλούχος Ελλάδας, έχει το εισιτήριο που οδηγεί στα Play Offs του Europa League.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ που τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, θα ξεκινήσει την πορεία του από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.