Ο Παναθηναϊκός «κυνηγάει» την 4άδα, έχοντας μαζί του πολλά «πλεονεκτήματα», ώστε να προσπεράσει τον Λεβαδειακό!

Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε «μάχη» μέχρι τέλους για την είσοδο στην 4άδα της Stoiximan Super League!

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μοιάζει να έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους, ενώ η τελευταία θα «παιχτεί» πιθανότατα ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό.

Οι Βοιωτοί έχουν «τρελάνει» τους πάντες και αυτή τη στιγμή έχουν το «πάνω χέρι» για να είναι στα Play Offs του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» έχουν μερικά «πλεονεκτήματα» που μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Αρχικά, είναι στο -6, αλλά εύκολα μπορούν να πάνε τη διαφορά στο… παιχνίδι.

Πώς θα γίνει αυτό; Αρκεί να κερδίσουν τον ΟΦΗ (04/03, 18:00) στο εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής.

Από εκεί και πέρα, αν δούμε το πρόγραμμα και των δύο ομάδων, θα δούμε πως ο Λεβαδειακός έχει πιο δύσκολο.

Kι αυτό, γιατί δεν έχει παίξει ούτε με Ολυμπιακό, ούτε με ΑΕΚ, ούτε με ΠΑΟΚ! Δηλαδή, τις ομάδες που είναι στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός έχει «ξεκαθαρίσει» με αυτές τις ομάδες, άρα θα μπορούσε να μαζέψει με μεγαλύτερη ευκολία βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η μεταξύ τους «μάχη».

Στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τους «πράσινους» σε ένα ματς, που μπορεί να κρίνει και την 4άδα.

Ωστόσο, μέχρι εκείνη την αναμέτρηση, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την ευκαιρία να «προσπεράσει».

Το αν τα καταφέρει κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Όμως, η «μονομαχία» για τα Play Offs, μάλλον θα κρατήσει, μέχρι την τελευταία στιγμή.