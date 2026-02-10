Το ντέρμπι «αιωνίων» βάφτηκε πράσινο, με τον Παναθηναϊκό να «περνάει» από το Γ. Καραϊσκάκης, έχοντας έναν ποδοσφαιριστή, που έκανε την «αθόρυβη» δουλειά!

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «αιωνίων» για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» με τον Βισέντε Ταμπόρδα να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο Γ. Καραϊσκάκης, μπόρεσαν να πάρουν ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο».

Είδαν την απόστασή τους από την 4άδα να «πέφτει» κι άλλο, έχοντας αρκετές αγωνιστικές, ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Πώς ο Βισέντε Ταμπόρδα γύρισε τον «διακόπτη» στον Παναθηναϊκό! Το εντυπωσιακό στατιστικό του Βισέντε Ταμπόρδα, που βρίσκει γκολ σχεδόν ανά ένα παιχνίδι που αγωνίζεται!

Μπορεί όλα τα «φώτα» να πέφτουν πάνω στον σκόρερ του ματς. Ωστόσο, αν δούμε καλύτερα το ντέρμπι, θα παρατηρήσουμε, πως ο Ράφα Μπενίτεθ είχε και έναν «αθόρυβο» πρωταγωνιστή.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς με μία επίδοση ρεκόρ, για τη φετινή Stoiximan Super League, βάζοντας «στοπ» σε πολλές επιθέσεις του Ολυμπιακού.

Ο «αθόρυβος» πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού

Η αμυντική τριάδα του Παναθηναϊκού «δούλεψε», καθώς οι Πειραιώτες ελάχιστες φορές βρήκαν το «πώς» να φτάσουν κοντά στο γκολ.

Σβέρι Ίνγκι Ίνγκασον, Τιν Γεντβάι και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν είχαν άψογη συνεργασία, με τον τελευταίο να κάνει όσα δεν μπορούν να… φανούν.

Τελείωσε την αναμέτρηση, με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο Sofascore (7.6) για τον Παναθηναϊκό, μαζί με τον Βισέντε Ταμπόρδα και ήταν το «κρυφό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Αμερικανός στόπερ κέρδισε συνολικά τις 6/8 μονομαχίες που έδωσε, με τις πέντε εξ αυτών να είναι στον αέρα. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό του «έργο» έγινε, χάρη στις φορές που απομάκρυνε κάποιο κίνδυνο.

Μάλιστα, σε αυτό το κομμάτι πήρε «άριστα»! Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν είχε συνολικά 21 ξεκαθαρίσεις της μπάλας, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος και πόσω μάλλον, αν σκεφτούμε για ένα ντέρμπι «αιωνίων» σε ένα τόσο κομβικό σημείο της σεζόν.

Μην ξεχνάμε πως, μιλάμε για την κορυφαία επίδοση, που έχει ποδοσφαιριστής στη φετινή Stoiximan Super League, ανεξάρτητα αναμέτρησης!

Κι όμως, σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, μπορέσαμε να δούμε και έναν παίκτη, που έχει μία εμφάνιση, που μέσα της «κρύβει» και μία κορυφή.