Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά φαίνεται πως έχει βρει «αγαπημένο τρόπο», για να σκοράρει με την ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ «απέδρασε» από τη Νεάπολη και πήρε μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Καλαμάτα (21/11, 0-1). Σε ένα ματς που βρήκε δυσκολίες, αλλά τελικά είχε και τη λύση.

Ο «λυτρωτής» άκουγε στο όνομα: Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Αφρικανός εξτρέμ είχε μία εξαιρετική εμφάνιση που «σφραγίστηκε» με το γκολ που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Πώς μπόρεσε να σκοράρει; Με μία κίνηση που τελευταία την έχει «δουλέψει» πάρα πολύ!

Κι όμως, αφού τα τελευταία του τρία τέρματα «κρύβουν» και ένα κοινό σημείο.

Τα γκολ του Κοϊτά και το κοινό σημείο

Όλα ξεκίνησαν απέναντι στον Παναιτωλικό (24/10, 5-0) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 23ο λεπτό κινήθηκε από τα δεξιά, με ένα πάρσιμο πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με το αριστερό σκόραρε για το 2-0!

Κάτι παρόμοιο έγινε και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 2-3). Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έβαλε «φωτιά» στην Allwyn Arena, μόλις στο 12ο λεπτό.

Και πάλι από τα δεξιά, και πάλι ένα πάρσιμο με το δεξί και μία «οβίδα» με το αριστερό έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα του Τιμπό Κουρτουά!

Ένα γκολ-φωτοτυπία είχαμε και στη Νίκαια. Και πάλι από τα δεξιά, πάρσιμο με το καλό του πόδι και ένα σουτ με το αριστερό που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα.

Σε μία κίνηση που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά την έχει δουλέψει πολύ και φέρνει τρομερά αποτελέσματα για την ΑΕΚ!