Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση κόντρα στον Ηρακλή, σε ένα κατάμεστο, για άλλη μια φορά, Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Ολυμπιακός, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο «σπίτι» του και στις υποχρεώσεις του για την Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τον Ηρακλή (22/11, 19:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος και ο κόσμος του αναμένεται να δώσει και πάλι δυναμικό «παρών».

Putting in the work 🔛😃 pic.twitter.com/bOrmGAQCv3 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 18, 2026

Η ζήτηση -και- για την συγκεκριμένη αναμέτρηση φαίνεται πως είναι αρκετά μεγάλη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ήδη 29.000 εισιτήρια έχουν κάνει «φτερά» για την αναμέτρηση κόντρα στον σύλλογο από τη Θεσσαλονίκη.

Πατώντας στον σύνδεσμο ΕΔΩ, μπορείτε να θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης των εισιτηρίων που έχουν απομείνει για το παιχνίδι με τον Ηρακλή: