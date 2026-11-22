Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ φανέρωσε τις σκέψεις του για την αλλαγή που σκέφτεται, έπειτα από τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει κληθεί να λύσει έναν πολύ δύσκολο «γρίφο» στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, έπειτα από τα πολλά και μακροχρόνια προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.

Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο θα παραμείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης, με αποτέλεσμα ο Βάσκος τεχνικός να στρέφει το βλέμμα του σε άλλους ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, όμως, μιλώντας πριν την αναμέτρηση με τον Ηρακλή (22/11, 19:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο προπονητής των Πειραιωτών φανέρωσε πως σκέφτεται ακόμα και την αλλαγή του σχηματισμού της ομάδας του, για το διάστημα που θα λείπουν οι συγκεκριμένοι παίκτες.

Οι «ανακατατάξεις» που φέρνουν τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού Ο Ολυμπιακός καλείται να βρει λύσεις για τη μεσαία γραμμή του, μετά τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Ποιες ίσως έρθουν από άλλες θέσεις;

«Δεν είμαι προπονητής που του αρέσει να ψάχνει δικαιολογίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσαρμοστούμε. Είναι καταστάσεις που δεν τις περιμένεις, αλλά μπορούν να συμβούν. Γι’ αυτό έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ.

Είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι οι τραυματίες αγωνίζονται σε παρόμοια θέση, κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση.

Όπως είπα όμως, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τόσο για την ενδεκάδα όσο και για τη διάταξη και το σύστημα. Σκέφτομαι ακόμη και το ενδεχόμενο να αλλάξουμε σχηματισμό. Αν χρειαστεί να το κάνω, θα είναι εν μέρει από ανάγκη, αλλά και με γνώμονα το καλό της ομάδας», ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.