Ο Κέρβιν Αριάγκα στάθηκε πολύ άτυχος στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα και θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ για μεγάλο διάστημα.

Ο Κέρβιν Αριάγκα υπέστη κάταγμα κλείδας κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καλαμάτα (21/11, 0-1) στη Νεάπολη, γεγονός που επιβεβαιώθηκε τόσο από τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, όσο και από την ίδια την ομάδα, μετά την αναγκαστική αλλαγή και τη μεταφορά του παίκτη στο νοσοκομείο.

Ο 28χρονος διεθνής μέσος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα (23/11) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ως εκ τούτου, τίθεται νοκ άουτ για το υπόλοιπο του 2026 και τις αρχές του 2027, χάνοντας τουλάχιστον 11 κρίσιμα παιχνίδια της «Ένωσης», ανάμεσα στα οποία τα εγχώρια ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, καθώς και τις σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Champions League κόντρα σε Κόμο, Γαλατασαράι και Ρόμα.

Αναλυτικά, τα παιχνίδια που θα απουσιάσει ο Αριάγκα:

24/11: Κόμο – ΑΕΚ (Champions League)

29/11: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)

02/12: ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)

05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Stoiximan Super League)

08/12: ΑΕΚ – Γαλατασαράι (Champions League)

13/12: ΑΕΚ – Βόλος (Stoiximan Super League)

16/12: Ατρόμητος – ΑΕΚ (Stoiximan Super League, εξ αναβολής)

20/12: Άρης – ΑΕΚ (Stoiximan Super League)

09/01: ΑΕΚ – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)

16/01: ΑΕΚ – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)

19/01: ΑΕΚ – Ρόμα (Champions League)