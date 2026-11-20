Ο Ολυμπιακός καλείται να βρει λύσεις για τη μεσαία γραμμή του, μετά τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Ποιες ίσως έρθουν από άλλες θέσεις;

Ο Ολυμπιακός ταλαιπωρείται από έναν πολύ σοβαρό «πονοκέφαλο» και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ καλείται να βρει άμεσα λύσεις.

Ο Σαντιάγο Έσε είχε τεθεί ήδη νοκ-άουτ εδώ και μερικές εβδομάδες, από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (08/11, 1-1), με αποτέλεσμα να μείνει στα «πιτς» για περίπου έξι εβδομάδες. Τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών, όμως, έγιναν ακόμα σοβαρότερα την Πέμπτη (19/11).

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αφού γύρισε από την εθνική ομάδα του, έχει υποστεί παρόμοιο τραυματισμό με τον Αργεντινό χαφ. Δηλαδή, κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Επιπλέον, από το… πουθενά σοβαρό τραυματισμό αποκόμισε στην προπόνηση του Ολυμπιακού και ο Τσικίνιο! Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα μπορούσε να συνεισφέρει στη θέση «8», υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ και για 8-10 εβδομάδες!

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι λύσεις για τη μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων» περιορίζονται αρκετά και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα πρέπει να πάει σε… αλχημείες.

Οι μόνοι διαθέσιμοι χαφ, αυτή τη στιγμή, είναι οι Ρέμο Φρόιλερ και Λορέντσο Σιπιόνι, με τον Αργεντινό, ωστόσο, να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την κρίσιμη «καμπή» της σεζόν, με τους Χρήστο Φίλη και Θεοφάνη Μπακούλα να κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα.

Από πού αλλού μπορεί να βρει λύσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις ο Βάσκος τεχνικός; Αρχικά, ο Γκουστάβο Σα ίσως οπισθοχωρήσει, ώστε να βοηθήσει στη θέση «8». Παράλληλα, στη θέση «6» υπάρχει η πιθανότητα να δούμε είτε τον Παναγιώτη Ρέτσο, που χρησιμοποιήθηκε εκεί και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο πρόσφατο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία, είτε τον Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος επίσης στο παρελθόν έχει δοκιμαστεί στη συγκεκριμένη θέση με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Μένει να φανεί τι θα αποφασίσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την κάλυψη αυτών των σημαντικών «κενών» που προέκυψαν στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών.