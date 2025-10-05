ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «κοντράρονται» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League, στην Τούμπα, το βράδυ της Κυριακής (05/10, 20:30).

Από τη μία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει την επιστροφή του στα νικηφόρα αποτελέσματα, ενώ από την άλλη, οι Πειραιώτες θέλουν τους τρεις βαθμούς, για να διατηρηθούν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από δοκάρια. Στην 4άδα της άμυνας, πιθανότατα, θα βρεθούν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, υποψηφιότητα για τα χαφ έχουν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, ενώ στα «φτερά» προβάδισμα δίνεται στους Ζίβκοβιτς και Τάισον.

Ο Κωνσταντέλιας θα έχει ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον Γιακουμάκη, που θα είναι ο μοναδικός προωθημένος.

Η παραδοχή του Λουτσέσκου για την Θέλτα και το μεγάλο λάθος του ΠΑΟΚ Τι ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Θέλτα (02/10, 3-1) στο Μπαλαΐδος.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει, φυσικά, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεξιά θα είναι ο Κοστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα, ενώ τις μεγαλύτερες πιθανότητες για το κέντρο της άμυνας, συγκεντρώνουν ο Μπιανκόν με τον Πιρόλα.

Στον χώρο του άξονα, φανέλα βασικού πιθανολογείται πως θα πάρουν οι Σιπιόνι και Μουζακίτης, ενώ στα εξτρέμ μπορεί να βρεθούν οι Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ πίσω του θα κινείται ο Τσικίνιο.