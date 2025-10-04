Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «έπλεξε» το εγκώμιο του ΠΑΟΚ, σε δηλώσεις του εν όψει του παιχνιδιού στην Τούμπα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ (05/10, 20:30) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην κάμερα της NOVA, ανέφερε τους λόγους που έχει ξεχωρίσει τον «Δικέφαλο του Βορρά», από την στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, δεν στάθηκε σε κάποιο πρόσωπο, αλλά περισσότερο στη νοοτροπία και το στυλ παιχνιδιού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της κόπωσης, τονίζοντας πάντως, πως ίσως υπάρχει λίγη περισσότερη κούραση στον ΠΑΟΚ, καθώς αγωνίστηκε μία ημέρα αργότερα.

Από τα θέματα δεν έλειψε και το παιχνίδι με την Άρσεναλ που προηγήθηκε, για το Champions League, σχετικά με το κατά πόσο, τελικά, «παίζουν» ρόλο τα μπάτζετ των ομάδων.

Ο Ολυμπιακός έχει δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» του Champions League! Όχι ένας, άλλα δύο παίκτες, που έχει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός, είναι μέσα στο «Top-10 δημιουργίας» του Champions League.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Έρχονται τρία εκτός έδρας ματς. Από αυτή τη σειρά τεσσάρων ματς ο Ολυμπιακός θέλει να βγει καλύτερος και πιο “σκληρός”;

«Δε σκεφτόμαστε τόσο μακριά. Δεν σκεφτόμαστε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε παιχνίδι για να γίνουμε πιο δυνατοί και ειδικά εκείνα μακριά απ’ το σπίτι μας. Όπως έχουμε αποδείξει πως είμαστε δυνατοί στην έδρα μας, θέλουμε να αποδείξουμε πως και εκτός έδρας, μπορούμε να το κάνουμε!».

Στο ποδόσφαιρο λένε πως οι προπονητές παίζουν σκάκι μεταξύ τους. Η αγαπημένη παρτίδα στη Stoiximan Super League είναι με αντίπαλο τον Λουτσέσκου;

«Απ’ την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα έχω πει πως η ομάδα που μου αρέσει περισσότερο σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το λέω για κάποια πρόσωπα, αλλά συνολικά για τη νοοτροπία και το στυλ παιχνιδιού τους. Στα περισσότερα ματς είμαστε νικητές, αλλά αυτό δε σημαίνει πως θα κερδίσουμε με ευκολία. Σίγουρα όμως θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι!».

Πόσες αλλαγές θα γίνουν; Πώς είναι οι «μπαταρίες» της ομάδας;

«Σίγουρα θα υπάρχει κόπωση και στις δύο ομάδες. Ίσως στον ΠΑΟΚ λίγο περισσότερη, καθώς έχουν στη διάθεση τους μια μέρα λιγότερη για να κάνουν αποθεραπεία, να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν. Για εμάς οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, αλλά η προπόνηση που θα είναι σημαντική για τις αλλαγές που πιθανότατα θα χρειαστούν θα είναι εκείνη του Σαββάτου».

Ήταν ποτέ σημαντικό στο μυαλό το… Μονζουίκ ή Καμπ Νου;

«Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να σκεφτούμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, τη διακοπή των εθνικών ομάδων και ακόμα ένα παιχνίδι. Θα υπάρχουν αλλαγές ως τότε, θα έχουν γίνει πολλά πράγματα, οπότε είναι το τελευταίο που σκεφτόμαστε».