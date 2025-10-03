Τι ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Θέλτα (02/10, 3-1) στο Μπαλαΐδος.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην έδρα της Θέλτα (02/10, 3-1) και μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο προπονητής του, Ραζβάν Λουτσέσκου, στάθηκε στις αιτίες της ήττας.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα φέρνει σε δύσκολη θέση τον ΠΑΟΚ, αφού μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Europa League, έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό: από την εντός έδρας ισοπαλία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09, 0-0).

Ακολουθούν δύο ντέρμπι για τον «Δικέφαλο του Βορρά», εντός με Ολυμπιακό και εκτός με ΑΕΚ, πριν επιστρέψει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, απέναντι στη Λιλ (23/10, 22:00).

Επιστρέφοντας στα του ματς με την Θέλτα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε για τον ΠΑΟΚ: «Η Θέλτα ξέραμε ότι είναι ποιοτική, έπρεπε να κρατήσουμε τη συνοχή μας. Βρήκαμε ένα γκολ, αλλά είχαμε πάλι 10” για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχθήκαμε το γκολ. Μας έριξε τον ενθουσιασμό και πήρε αυτοπεποίθηση η Θέλτα».

Συνεχίζοντας στάθηκε στην ποιότητα και την ανωτερότητα του αντιπάλου, χαρακτηρίζοντας ως λανθασμένη τη διαχείριση στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

«Το δεύτερο γκολ ήρθε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, θέλαμε να κυνηγήσουμε, αλλά άνοιξαν οι χώροι και η Θέλτα είχε μεγάλες ευκαιρίες και βρήκε ένα ακόμα. Δεν μπορώ να μιλήσω έλλειψη συγκέντρωσης. Είχαμε όλη την επίγνωση ότι η Θέλτα είναι ποιοτικός αντίπαλος. Ήταν σε άλλο επίπεδο σε σχέση με εμάς.

Θέλαμε να προκαλέσουμε σύγχυση στη Θέλτα και το πετύχαμε με το 0-1, αλλά έπρεπε στο τέλος του ημιχρόνου να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση».