Ολυμπιακός και Ζέλσον Μαρτίνς συνεχίζουν μαζί, με νέο συμβόλαιο. Ένας «γάμος», που ξεκίνησε χάρις και τη βοήθεια του Ντανιέλ Ποντένσε!

Mία ανανέωση είναι μία… ανάσα, πριν την υλοποίησή της. Ζέλσον Μαρτίνς και Ολυμπιακός έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο!

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και όχι μόνο αυτό, καθώς έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες, αφού έχει σκοράρει τρεις φορές στο Champions League! Γκολ, τα οποία έπαιξαν και καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να ανταμείψουν τον 30χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, μετά (και) από την προτροπή του Ντανιέλ Ποντένσε!

Μία απόφαση, που σίγουρα δεν θα τη μετανιώνει, αφού στον Ολυμπιακό έχει κάνει ένα μεγάλο restart.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς λειτούργησε σαν «ρολόι»: Η πλήρης «ταύτιση» με την περασμένη σεζόν Ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό, όμως η περίοδος που ήρθε το «φορμάρισμα», μάλλον δεν είναι τυχαία.

Το restart του Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ζέλσον Μαρτίνς είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς τα προηγούμενα χρόνια. Για αρκετές σεζόν, δεν μπορούσε να καθιερωθεί στα βασικά πλάνα των ομάδων του, καθώς έμενε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα «πιτς».

Η αλήθεια είναι πως και στον Ολυμπιακό, έχει βγάλει κάποια προβλήματα τραυματισμών, αλλά σε καμία περίπτωση, σαν εκείνα των προηγούμενων σεζόν.

Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο και του δίνει «χώρο» και χρόνο, για να δείξει τα όσα είναι ικανός.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς μετά τη μεταγραφή του έναντι 3.000.000 ευρώ τον χειμώνα του 2024, τώρα ακολουθεί μία ανανέωση!

Κανείς θα έλεγες πως στο Λιμάνι, ο Ζέλσον Μαρτίνς ζει την «αναγέννησή» του.

Ποιος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό; Ο Ντανιέλ Ποντένσε! Οι δύο Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές είναι γνωστοί από παλιά, καθώς έπαιζαν παρέα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Όπως είχε αποκαλύψει, ο Ζέλσον Μαρτίνς στις πρώτες δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού, είχε πει πως είχε μιλήσει με τον νυν συμπαίκτη του, για να πάρει την απόφασή του.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε τού είχε αναφέρει πως του αρέσει πολύ η πόλη, η ομάδα, αλλά και οι φίλαθλοι! Γεγονός, που έβαλε το… λιθαράκι του, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες ο Ζέλσον Μαρτίνς, καθώς του έχει τυφλή εμπιστοσύνη.

Και πώς τα έφερε έτσι η ζωή, που οι δύο ποδοσφαιριστές είναι ξανά συμπαίκτες. Μετά την προτροπή του ενός στον άλλον, για να έχουμε το τελικό «ναι».

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Ζέλσον Μαρτίνς για τον Ντανιέλ Ποντένσε:

«Μίλησα με τον Ποντένσε. Μου είπε ότι του αρέσει πολύ η πόλη, ο σύλλογο και οι φίλαθλοι. Αυτό αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο για να έρθω εδώ. Ξέρω τον Ποντένσε πολλά χρόνια και εμπιστεύομαι απόλυτα τη γνώμη του».