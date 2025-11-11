Ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό, όμως η περίοδος που ήρθε το «φορμάρισμα», μάλλον δεν είναι τυχαία.

Ο Ολυμπιακός την τελευταία εβδομάδα είδε τον Ζέλσον Μαρτίνς να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ επέστρεψε από το διάστημα απουσίας του, λόγω τραυματισμού, όντας σε εξαιρετική κατάσταση. Ήταν κομβικός τόσο στο ματς του Champions League απέναντι στην PSV Αϊντχόφεν (04/11, 1-1), όσο και στην εκτός έδρας νίκη με την Κηφισιά (09/11, 1-3) για την Stoiximan Super League.

Με τους Ολλανδούς, πέρα από το όμορφο γκολ που πέτυχε, ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν καταλυτικός για την πολύ καλή εμφάνιση των «ερυθρόλευκων». Αποτέλεσε τον κύριο εκφραστή των επιθέσεων της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βάζοντας αρκετά συχνά «πονοκεφάλους» στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Έπειτα, στο παιχνίδι που ακολούθησε, ο 30χρονος εξτρέμ ήταν ξανά εκ των πρωταγωνιστών των Πειραιωτών. Κέρδισε δύο πέναλτι, αλλά και τις δύο κίτρινες κάρτες, που έφεραν την αποβολή του Μαϊντάνα για την Κηφισιά.

«Καυτός» ξανά στο ίδιο διάστημα

Ωστόσο, εξετάζοντας και την περασμένη σεζόν του Ζέλσον, θα δούμε πως στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, βρισκόταν ξανά σε εξαιρετική κατάσταση.

Για την ακρίβεια, από τις 2 Νοεμβρίου του 2024 έως και τις 21 Δεκεμβρίου, ο Πορτογάλος έμοιαζε ασταμάτητος, οδηγώντας τον Ολυμπιακός σε σημαντικά αποτέλεσμα, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.

Στα έξι παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, σε αυτό το διάστημα, ήταν ένα από τα πιο επικίνδυνα «όπλα» του Βάσκου τεχνικού, καθώς σημείωσε τέσσερα τέρματα, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ, έχοντας γενικότερα και πάλι πολύ καλή εικόνα.

Φέτος, ο Ζέλσον Μαρτίνς μοιάζει να πατά ξανά «γερά» στο ίδιο χρονικό διάστημα, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες στους Πειραιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Πορτογάλο, καθώς το υπάρχον ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.