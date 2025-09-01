Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο Ντανιέλ Ποντένσε, στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, για τον Ολυμπιακό!

Ο Ντανιέλ Ποντένσε έμεινε… άναυδος με την υποδοχή που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πάτησε Ελλάδα, λίγο πριν τις 21:00, τη Δευτέρα (01/09), για να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» για τρίτη φορά στην καριέρα του.

«Τρέλα» για Ποντένσε, έγινε… ερυθρόλευκο το αεροδρόμιο! (video) Ο Ντανιέλ Ποντένσε πάτησε Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και προκάλεσε… ντελίριο ενθουσιασμού! Χαμός στην υποδοχή του στο αεροδρόμιο, από τους φίλους των Πειραιωτών!

Στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την άφιξή του, ήταν εμφανώς συγκινημένος, ενώ ταυτόχρονα έστειλε και… μήνυμα, λέγοντας πως θέλει να μείνει στον Πειραιά, για άλλα δέκα χρόνια!

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ντανιέλ Ποντένσε:

«Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να ήμουν. Είναι τρελό αυτό που ζω εδώ και δεν μπορώ να το περιγράψω. Για πολλούς λόγους εδώ είναι το σπίτι μου.

Προσπαθω πολύ να μην κλάψω. Δεν περίμενα αυτήν την υποδοχή μετά την τελευταία μου αποχώρηση αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού ακόμα με εκπλήσσουν.

Τώρα τρέμω! Ήρθα εδώ για να μείνω. Θέλω να μείνω εδώ ακόμα και για δέκα χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τον Μεντιλίμπαρ».

Οι δύο αλήθειες του Ποντένσε και οι αλησμόνητες εικόνες Ο Ντανιέλ Ποντένσε επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Στο «σπίτι» του, εκεί που θέλει να βρίσκεται. Όχι επειδή το λέει μόνο, αλλά κυρίως, διότι το έχει ήδη αποδείξει με τις πράξεις του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ήρθε στα μέρη μας πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018. Τον Γενάρη του 2020 η Γουλβς δαπάνησε ένα ποσό που «άγγιζε» τα 20.000.000 και τον έκανε δικό της!

Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό το 2023 με τη μορφή δανεισμού και ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Όπως όλα δείχνουν, θα έρθει στους «ερυθρόλευκους» με τη μορφή του δανεισμού, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τα περισσότερα Μέσα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο deal θα συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.