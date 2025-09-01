Ο Ντανιέλ Ποντένσε πάτησε Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και προκάλεσε… ντελίριο ενθουσιασμού! Χαμός στην υποδοχή του στο αεροδρόμιο, από τους φίλους των Πειραιωτών!

Έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του, ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό!

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πάτησε Ελλάδα, λίγο πριν τις 21:00, τη Δευτέρα (01/09), για να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Όπως είναι λογικό, η άφιξή του στη χώρα μας, συνοδεύτηκε από μία «καυτή» υποδοχή από τους φίλους των Πειραιωτών!

Οι δύο αλήθειες του Ποντένσε και οι αλησμόνητες εικόνες Ο Ντανιέλ Ποντένσε επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Στο «σπίτι» του, εκεί που θέλει να βρίσκεται. Όχι επειδή το λέει μόνο, αλλά κυρίως, διότι το έχει ήδη αποδείξει με τις πράξεις του.

Το αεροδρόμιο γέμισε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι έστησαν ένα πραγματικό… πάρτι, για να υποδεχθούν τον Ντανιέλ Ποντένσε. Μάλιστα, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο «Ελ. Βενιζέλος» ήδη από το απόγευμα, προκειμένου βρεθούν όσο πιο κοντά γίνεται, στον χώρο από όπου θα έκανε την εμφάνισή του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ήρθε στα μέρη μας πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018. Τον Γενάρη του 2020 η Γουλβς δαπάνησε ένα ποσό που «άγγιζε» τα 20.000.000 και τον έκανε δικό της!

Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό το 2023 με τη μορφή δανεισμού και ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Όπως όλα δείχνουν, θα έρθει στους «ερυθρόλευκους» με τη μορφή του δανεισμού, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τα περισσότερα Μέσα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο deal θα συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.