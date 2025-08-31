Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά τους αγώνες για τη 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League έφτασε στο τέλος της.

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι οι μοναδικές ομάδες, που κατάφεραν να κάνουν το 2/2, αφού κέρδισαν τον Βόλο (30/08, 0-2), τον Ατρόμητο (1/08, 1-0) και τον Asteras AKTOR (31/09, 1-0) αντίστοιχα.

Μία από τις εκπλήξεις ήταν η ισοπαλία του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, με τον Λεβαδειακό (31/09, 1-1), που έχει στο… σακούλι του τέσσερις βαθμούς.

Μόνο ένα «τρίποντο» μετράνε οι Άρης, Παναιτωλικός, Ατρόμητος και ΟΦΗ. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός έχει μόνο έναν βαθμό, αλλά «χρωστάει» και μία αναμέτρηση, καθώς το ματς της πρεμιέρας είχε αναβληθεί.

Ίδια συγκομιδή, αλλά με δύο αναμετρήσεις έχουν οι ΑΕΛ και Κηφισιά. Χωρίς βαθμό παραμένουν οι Asteras AKTOR, Βόλος και Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά, η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής:

1. Ολυμπιακός 6 βαθμοί

2. ΑΕΚ 6 βαθμοί

3. ΠΑΟΚ 6 βαθμοί

4. Λεβαδειακός 4 βαθμοί

5. Ατρόμητος 3 βαθμοί

6. Παναιτωλικός 3 βαθμοί

7. ΟΦΗ 3 βαθμοί *

8. Άρης 3 βαθμοί

9. Παναθηναϊκός 1 βαθμός *

10. Κηφισιά 1 βαθμός

11. ΑΕΛ 1 βαθμός

12.Asteras Aktor 0 βαθμοί

13. Πανσερραϊκός 0 βαθμοί

14. Βόλος 0 βαθμοί

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.