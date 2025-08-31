Η ΑΕΚ διπλασίασε τις νίκες της στη Stoiximan Super League με τον Μάρκο Νίκολιτς να κρατά τους τρεις βαθμούς και τίποτα άλλο. Τι είπε για τα μεταγραφικά;

Αν δεν κοιτάζεις εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάζεις λέει μία ρήση με… μπόλικο δίκιο. Αν λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ικανοποιημένος και απόλυτα ευχαριστημένος από την ΑΕΚ του με τη… βραχεία κεφαλή και την οριακή νίκη, τότε θα οραματιζόταν μία ομάδα που παίρνει αποτελέσματα με το ζόρι. Δεν θέλει όμως να χτίσει κάτι τέτοιο.

Η «Ένωση» έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα, κάμπτοντας την αντίσταση του Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena με το ισχνό 1-0. Τρίποντο όμως κι αυτό και μάλιστα ουσίας για τους «κιτρινόμαυρους» που σε αυτό το χρονικό διάστημα, ψάχνουν θετικά αποτελέσματα μέχρι να βρουν ρυθμό και να παρουσιάσουν τις ιδέες του προπονητή τους στο χορτάρι.

«Πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί, πρέπει να είμαι ρεαλιστικός μετά την ενέργεια που ξοδέψαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε σταθερότητα, δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, συνήθως δεν μου αρέσει το 1-0 αλλά όταν η ενέργεια δεν υπάρχει, είμαι ικανοποιημένος στο 50% αλλά οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί κι αυτό είναι που μετράει.

Βελτιωνόμαστε, σίγουρα, είμαστε σταθεροί αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, σε 8 επίσημα παιχνίδια έχουμε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, υπάρχει πολύς χώρος για πρόοδο, είμαστε στα τέλη Αυγούστου, είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στην κέμερα του συνδρομητικού καναλιού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην ανασταλτική λειτουργία της «Ένωσης» καθώς και στα μεταγραφικά της ομάδας, τονίζοντας πως η ομάδα εργάζεται σκληρά για δύο υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές.

«Αναζητούμε παίκτες στις δύο θέσεις που έχουμε πει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Ο Μηνάς, ο Χαβιέρ, ο πρόεδρος εργάζονται σκληρά. Έχουμε ακόμα δύο μέρες. Θα λείψω μια μέρα για να φέρω την οικογένειά μου. Ενδεχομένως να έχετε ήδη μάθει όταν γυρίσω. Ενδεχομένως να έρθει πρόταση. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε, τους χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ίσως το σκεφτούμε αν έρθει πρόταση, αλλά αυτά τα χειρίζονται ο Χαβιέρ και ο Μηνάς».

Επίσης ρωτήθηκε για το γεγονός πως άκουσε το όνομά του από την κερκίδα: «Είναι πολύ όμορφο. Συγκινούμαι να ακούω το όνομά μου από τους φιλάθλους. Με γεμίζει υποχρέωση. Το έχω πει από την πρώτη μέρα ότι έχω αυτή την υποχρέωση, που είναι ακόμα μεγαλύτερη ενώπιον των φιλάθλων. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Το σημαντικό είναι τι θα συμβεί τον Μάιο. Ξεκινήσαμε καλά, δεν θα είναι εύκολο, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, θα έρθουν και δυσκολίες. Υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα, αλλά θέλω οι φίλαθλοι να είναι δίπλα στους παίκτες στις δυσκολίες. Σημαίνει πολλά για μένα αυτή η ατμόσφαιρα. Υπάρχει η σύνδεση των ανθρώπων με το κλαμπ και για ένα προπονητή είναι όμορφο».