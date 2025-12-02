Ο Παναγιώτης Ρέτσος, δεδομένα, θα λείψει από το Καϊράτ-Ολυμπιακός, όμως δεν θα είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Σοβαρό «πλήγμα» υπέστη ο Ολυμπιακός, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος θα χρειαστεί να παραμείνει στα «πιτς» για ένα χρονικό διάστημα.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών αποχώρησε από το παιχνίδι, κόντρα στον Παναιτωλικό, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έχοντας πρόβλημα στον προσαγωγό. Έτσι, λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους, πέρασε στη θέση του ο Αλέξης Καλογερόπουλος.

Λίγες ημέρες αργότερα, βγήκαν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά και το διάστημα της απουσίας του κεντρικού αμυντικού των «ερυθρολεύκων».

Όπως έγινε γνωστό, ο Ρέτσος δεν απέφυγε τη θλάση και έτσι, δεδομένα, ο Ολυμπιακός θα «στερηθεί» τον αρχηγό του, από τον κρίσιμο αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 17:30), στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα είναι το μοναδικό παιχνίδι, που θα απουσιάσει ο διεθνής στόπερ. Όπως είναι λογικό, σίγουρα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς Κυπέλλο με την Ελλάς Σύρου (03/12, 13:30), αλλά και για εκείνο με τον ΟΦΗ (06/12, 17:00), για τη Stoiximan Super League.

Παράλληλα, όμως, είναι ορατό το ενδεχόμενο ο Ρέτσος να μην αγωνιστεί σε κανένα από τα εναπομείναντα ματς, εντός του 2025, ώστε να προφυλαχθεί.

Έτσι, η λογική «λέει» πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακού, ούτε στις αναμετρήσει με Άρη (14/12) και Κηφισιά (20/12), για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και με τον Ηρακλή (17/12), για το Κύπελλο.