Ο Χρήστος Μουζακίτης έζησε ένα ξεχωριστό βράδυ στο Τορίνο, παραλαμβάνοντας το βραβείο Golden Boy Web 2025 από την Tuttosport.

Το χαμόγελο δεν φεύγει από τα χείλη του και είναι απολύτως λογικό. Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν ο μεγάλος νικητής για το Golden Boy Web 2025 και το βράδυ της Δευτέρας (01/12) παρέλαβε το βραβείο του, σε μία όμορφη εκδήλωση από την Tuttosport, στο Τορίνο.

Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 19 του χρόνια, έζησε ένα βράδυ, που θα θυμάται για όλη του ζωή του.

Μέχρι να «σβήσει» τα κεράκια, πάντως, φαίνεται πως θα… κοιμάται αγκαλιά με το βραβείο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χαμογελώντας, ο νεαρός ταλαντούχος χαφ του Ολυμπιακού.

Ο Χρήστος Μουζακίτης συγκέντρωσε 473.000 ψήφους στην ψηφοφορία της Tuttosport και έτσι, κέρδισε την κορυφή, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, που είχε αναδειχθεί νικητής στο αντίστοιχο βραβείο της περασμένης χρονιάς.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Μουζακίτης έδωσε τις δικές του ευχαριστίες, ενώ στάθηκε και σε όσα έχει μάθει από τον Ολυμπιακό και τον έχουν βοηθήσει να εξελιχθεί ως παίκτης.

Παράλληλα, όμως, δεν… έκρυψε και την αγάπη του για το πινγκ πονγκ, με τους διοργανωτές να αναφέρουν σε εκείνο το σημείο της κουβέντας και τον Πολ Πογκμπά, ο οποίος είναι επίσης λάτρης του πινγκ πονγκ, αλλά τον «κέρδισε» το ποδόσφαιρο!

«Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο κι αν κατέβαινα σε κάποιο τουρνουά μπορεί να το κέρδιζα!», ανέφερε αρχικά ο Μουζακίτης όντας φανερά ευδιάθετος.

Ενώ στη συνέχεια, όταν του επισημάνθηκε η ιστορία του Πογκμπά, είπε: «Πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Πογκμπά. Από μικρός επέλεξα το ποδόσφαιρο, αλλά τώρα που το σκέφτομαι αν έπρεπε να επιλέξω μπορεί να έμπαινα σε μεγάλο δίλημμα. Ίσως να είχα ακολουθήσει άλλη καριέρα».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χρήστος Μουζακίτης:

«Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στους προηγούμενους νικητές, ευχαριστώ σε όλους. Αφιερώνω το βραβείο στην οικογένεια μου, στην ομάδα μου και τους συμπαίκτες μου.

Τους ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι ένα πρότυπο για αυτούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Όταν πρωτομπήκα εδώ κι έβλεπα τους προηγούμενους νικητές ένιωσα ακόμη καλύτερα γιατί, είδα ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε σπουδαίους παίκτες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους όσους με ψήφισαν. Θα ήθελα να μιμηθώ κάθε ένα από τα Golden Boys του παρελθόντος. Ήταν συναρπαστικό να διαβάζω όλα αυτά τα ονόματα.

Μεγάλωσα στον Ολυμπιακό, βρίσκομαι εκεί από 10 ετών και μεγαλώνοντας στον σύλλογο κατανόησα τις αξίες του και απέκτησα τη νοοτροπία του πρωταθλητή και γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που παίζω στον Ολυμπιακό».